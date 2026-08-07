Abelardo de la Espriella asumirá este 7 de agosto la Presidencia de Colombia con una agenda de posesión que se apartará de varios elementos habituales de las ceremonias de cambio de Gobierno.

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Después de recibir la banda presidencial en la Arena USC de Cali, el nuevo mandatario se trasladará al Batallón Pichincha, donde pronunciará su primer discurso oficial ante integrantes de las Fuerzas Militares.

La ceremonia constitucional tendrá lugar en la Universidad Santiago de Cali, luego de que el Congreso autorizara trasladar temporalmente su sede a la capital del Valle del Cauca. Allí, el presidente del Senado, Honorio Henríquez, tomará el juramento a De la Espriella y le impondrá la banda presidencial, con lo que quedará formalmente investido como jefe de Estado.

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Sin embargo, el mandatario no pronunciará ante los congresistas el tradicional discurso de posesión. Según el cronograma divulgado para la jornada, su intervención se limitará a un saludo, antes de trasladarse al Cantón Militar Pichincha para continuar con los actos programados, según recogió Blu Radio.

¿Por qué el primer discurso será ante las Fuerzas Militares?

El cambio hace parte del formato que De la Espriella escogió para el comienzo de su mandato. En el Batallón Pichincha será reconocido como comandante supremo de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, además de participar en un acto solemne de reconocimiento a las tropas. En ese mismo escenario tendrá lugar su primera intervención oficial como presidente.

La decisión guarda relación con la importancia que el nuevo mandatario ha dado a las Fuerzas Armadas desde la campaña presidencial. De hecho, inicialmente había planteado que su propia posesión se llevara a cabo en una guarnición militar de Popayán, propuesta que finalmente fue descartada por diferentes razones, entre ellas la situación de alerta del volcán Puracé.

Una vez termine su discurso ante las tropas, De la Espriella continuará con la agenda prevista para el inicio de su administración. Entre las actividades programadas está la posesión de los integrantes de su gabinete ministerial, con quienes comenzará formalmente el periodo presidencial 2026-2030.

Posesión de Abelardo de la Espriella

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.