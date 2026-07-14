La intención del presidente electo, Abelardo de la Espriella, de posesionarse en una guarnición militar en el sur del país podría enfrentar un nuevo obstáculo. El secretario general del Senado, Diego González, aseguró que, aunque el Congreso apruebe un cambio de sede para la ceremonia, el acto también dependería de decisiones que todavía están en cabeza del presidente saliente.

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(Vea también: Petro aclaró si asistirá a la posesión de Abelardo de la Espriella: “Ni a darle la mano”)

Las declaraciones del funcionario se conocieron después de que De la Espriella reiterara, en su más reciente alocución, que mantiene su propósito de jurar el cargo en una instalación militar en Popayán y solicitara al Congreso habilitar ese cambio de sede.

¿Qué dijo el secretario del Senado sobre la posesión de De la Espriella?

Durante una intervención pública, Diego González explicó que el Congreso podría tramitar una proposición para modificar el lugar de la ceremonia de posesión. Sin embargo, advirtió que la medida tendría límites prácticos si el escenario elegido depende de decisiones del Gobierno nacional.

“Los congresistas presentarían una proposición para cambiar la sede del Congreso y posesionar al presidente, por ejemplo, en una guarnición militar. Si ya no se le permite la entrada al Congreso, pues no se puede hacer absolutamente nada por parte de nosotros”, manifestó el secretario general del Senado.

La discusión gira alrededor de la Constitución y de las instalaciones militares

El debate surgió luego de que algunos congresistas sostuvieran que la Constitución exige que el juramento presidencial se haga ante el Congreso, pero no establece que deba realizarse obligatoriamente dentro del edificio del Capitolio Nacional.

Bajo esa interpretación, el Legislativo podría autorizar una sede distinta dentro de Bogotá. Sin embargo, si el lugar escogido corresponde a una instalación militar, la discusión se traslada al manejo administrativo de esos espacios, cuyo comandante supremo sigue siendo el presidente de la República hasta el momento de la posesión del nuevo mandatario.

En ese contexto, Gustavo Petro publicó un mensaje en su cuenta de X en el que afirmó: “Ordeno que ningún establecimiento militar sirva para una posesión de un presidente de la República de Colombia”.

Abelardo de la Espriella insiste en posesionarse en el sur del país

Pese a la posición expresada por el mandatario saliente, Abelardo de la Espriella ratificó que mantiene su intención de asumir la presidencia en una guarnición militar ubicada en Popayán.

En su tercera alocución como presidente electo, aseguró que busca rendir un homenaje a los integrantes de la Fuerza Pública y pidió al Congreso respaldar el cambio de sede para la ceremonia.

Mientras continúa la discusión sobre la viabilidad jurídica y logística de esa propuesta, el lugar definitivo de la posesión presidencial sigue sin definirse y permanece en el centro del debate político.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.