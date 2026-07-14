Lo que comenzó como un acercamiento en el lugar de trabajo de Rosa Mayerly Olaya terminó convirtiéndose, según la Fiscalía, en un prolongado episodio de persecución que concluyó con su asesinato dentro de un Homecenter de Soacha.

Sigue a PULZO en Discover

(Lea también: Indignación en Bogotá: hombre que habría asesinado a su exnovia quedó libre)

Las autoridades reconstruyeron la cronología del caso durante las audiencias contra Óscar Giovanny Marulanda, señalado de cometer el feminicidio. La investigación estableció que ambos nunca sostuvieron una relación sentimental, contrario a las versiones que circularon inicialmente.

De acuerdo con el ente acusador y el testimonio de una hermana de la víctima, el hombre desarrolló una obsesión luego de que la mujer rechazara sus insistentes intentos por iniciar una relación.

Lee También

¿Cómo conoció Óscar a Rosa Mayerly Olaya?

La Fiscalía indicó que el primer encuentro ocurrió en febrero de 2026, cuando Rosa Mayerly trabajaba como impulsadora en el Homecenter ubicado en el centro comercial Mercurio, en Soacha. Durante una visita al establecimiento, Óscar Giovanny Marulanda se acercó a ella y le manifestó su interés sentimental.

La respuesta de la trabajadora fue negativa. Sin embargo, la investigación sostiene que el hombre no aceptó ese rechazo y comenzó a presentarse con frecuencia en el almacén, donde buscaba coincidir con ella. Con el paso de las semanas, esa conducta evolucionó hacia un presunto hostigamiento constante, que se extendió durante cerca de cinco meses.

Según los elementos recopilados por en ente acusador, el procesado también seguía a Rosa Mayerly cuando terminaba su jornada laboral e intentó obtener información sobre su entorno familiar.

Incluso, el expediente señala que en dos oportunidades la Policía Nacional debió acompañarla desde su lugar de trabajo hasta su vivienda por el temor que le generaba la presencia permanente del hombre. Además, el 10 de mayo y el 5 de junio, el hoy procesado habría llegado a la casa de la madre de la víctima y a la del padre de sus hijos para buscarla e intimidarla.

Durante las audiencias, la Fiscalía aseguró que Marulanda habría llegado a considerar a la mujer como si le perteneciera, una conducta que, a juicio de los investigadores, explica la escalada de acoso que precedió al crimen.

En las últimas horas se adelantaron las diligencias para judicializar al culpable del asesinato de Rosa Mayerly Olaya. Oscar Marulanda, el presunto responsable, se le impuso medida de aseguramiento por feminicidio agravado, cargo que no aceptó. pic.twitter.com/npCTn06sxL — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) July 14, 2026

El ataque ocurrió mientras ella trabajaba

De acuerdo con la reconstrucción de las autoridades, el 12 de julio de 2026 el señalado agresor ingresó nuevamente al Homecenter y buscó acercarse a Rosa Mayerly mientras cumplía sus funciones. Después de recibir otra negativa, presuntamente la atacó con un arma blanca delante de clientes y trabajadores del establecimiento.

La mujer fue trasladada al Hospital Cardiovascular de Cundinamarca, donde falleció debido a la gravedad de las heridas. Entretanto, varias personas que presenciaron lo ocurrido lograron retener al presunto agresor hasta la llegada de la Policía, que lo capturó en flagrancia.

Posteriormente, la Fiscalía le imputó el delito de feminicidio agravado. Aunque no aceptó los cargos, un juez ordenó enviarlo a un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.