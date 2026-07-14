El asesinato de Rosa Mayerly Olaya, ocurrido el pasado domingo en un almacén de Homecenter, en Soacha, sigue causando conmoción. Mientras avanzan las investigaciones judiciales, su hermana habló por primera vez sobre lo ocurrido y aseguró que la víctima era acosada por el hombre señalado de acabar con su vida, pese a que nunca sostuvo una relación sentimental con él.

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En diálogo con Noticias RCN, la familiar describió a Mayerly como una madre dedicada y una trabajadora comprometida que centraba su vida en el bienestar de su hijo.

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La hermana de la víctima rechazó las versiones que señalaban que el presunto agresor había sido pareja de Mayerly y explicó que, por el contrario, se trataba de un hombre que insistía en establecer una relación pese a la negativa de ella.

“No era su expareja, era un hombre que la pretendía, la acosaba, la seguía, mantenía detrás de ella, y al ver que hubo un ‘no’ como respuesta, obsesionado con ella, llegó a donde ella trabajaba y la mató”, afirmó en declaraciones a Noticias RCN.

Según la investigación, el ataque ocurrió mientras la mujer cumplía su jornada laboral en el establecimiento donde trabajaba desde hacía cinco años. Allí, Óscar Giovanny Marulanda presuntamente la atacó con un arma blanca.

Aunque fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, falleció debido a la gravedad de las heridas. El hombre fue capturado en flagrancia por las autoridades.

La versión entregada por la familia coincide con los hallazgos de la Fiscalía General de la Nación, que señaló que el procesado conoció a la víctima en febrero de este año en el almacén donde ella trabajaba.

Según el ente investigador, después de manifestarle su interés sentimental, Mayerly dejó claro que no quería iniciar una relación. A partir de ese momento comenzaron los episodios de acoso.

La Fiscalía indicó que, como consecuencia de esa situación, en dos ocasiones fue necesaria la intervención de la Policía Nacional para acompañar a la mujer desde su lugar de trabajo hasta su vivienda.

Además, aseguró que el 10 de mayo y el 5 de junio, el hoy procesado llegó hasta la casa de la madre y del excompañero sentimental de la víctima para buscarla e intimidarla.

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Tras la captura, la Fiscalía le imputó a Óscar Giovanny Marulanda el delito de feminicidio agravado. Durante las audiencias preliminares, el señalado agresor no aceptó los cargos. Sin embargo, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

La muerte de Rosa Mayerly Olaya volvió a poner sobre la mesa las alertas sobre los casos de acoso persistente contra las mujeres y los riesgos que enfrentan cuando las amenazas escalan a hechos de violencia.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

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