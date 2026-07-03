La investigación por el presunto feminicidio de Natalia Villalba, la diseñadora gráfica de 36 años hallada sin vida dentro de una maleta en un apartamento del norte de Bogotá, continúa revelando nuevos detalles sobre las horas previas a su muerte. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso judicial contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, una de las personas más cercanas a la víctima contó cómo fueron los últimos contactos que sostuvo con ella antes de que desapareciera.

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El cuerpo de Villalba fue encontrado el pasado 22 de junio en el apartamento 702 de un edificio ubicado en la localidad de Chapinero. Posteriormente, el Instituto Nacional de Medicina Legal determinó que la mujer falleció a causa de un fuerte golpe en la cabeza, hallazgo que hace parte del material probatorio presentado por la Fiscalía dentro del proceso.

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Cristina, identificada como la mejor amiga de Natalia Villalba, relató en el pódcast Conducta Delictiva cómo transcurrieron los últimos días de comunicación con la diseñadora gráfica y aseguró que nunca imaginó que aquellos mensajes serían la despedida.

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Según contó, la última vez que vio a Natalia con vida fue el 18 de junio. Al día siguiente perdió completamente el contacto con ella.

La amiga recordó que, durante esa semana, Villalba había viajado a Cúcuta para cumplir con trámites relacionados con las elecciones y visitar a su familia. Después regresó a Bogotá con la intención de permanecer unos días en la capital antes de volver nuevamente a su ciudad para la segunda vuelta presidencial. Sin embargo, Natalia le comentó que atravesaba un fuerte cuadro viral.

“Estaba enferma por una virosis”, le escribió, explicándole que presentaba malestar estomacal y fuertes dolores corporales.

Ante esa situación, Cristina le recomendó solicitar medicamentos a domicilio y evitar salir del apartamento.

“Nena, llama a la farmacia para que te lleguen los medicamentos allí y no tengas que levantarte, y pide algo de comida también”, recordó que le escribió.

Horas después, Natalia le confirmó que ya había tomado algunos medicamentos y que comenzaba a sentirse mejor. Cristina aseguró que acordaron mantenerse en contacto y que, si el malestar persistía, lo mejor sería acudir a un centro médico. Sin embargo, eso nunca ocurrió.

“Si seguía igual de maluca al día siguiente, era mejor que fuera al médico; pero ese viernes ella ya no contestó. Los mensajes no le entraban y su celular estaba apagado”, relató durante el pódcast.

En un primer momento pensó que Natalia ya había regresado a Cúcuta y que la falta de señal explicaba la ausencia de respuesta.

“El domingo supuse que se iba a levantar un poco tarde y que estaría con su familia. El lunes le escribí y nada; entonces, me preocupé más”, afirmó.

La preocupación aumentó cuando revisó la ubicación de los dispositivos de Natalia y descubrió que seguían registrados en el apartamento tipo Airbnb donde se hospedaba desde el 3 de junio.

Otro de los aspectos que abordó Cristina fue la presencia de Matthew Ashley Foster-Smith, el ciudadano británico que actualmente enfrenta cargos por presunto feminicidio agravado y ocultamiento de elemento material probatorio. Según manifestó, Natalia nunca le habló de él.

“Me tomó por sorpresa. Nunca me había hablado de él y tampoco lo había visto en ninguna foto”, aseguró.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, Foster-Smith ingresó al edificio el 17 de junio junto a Natalia Villalba. Posteriormente, cámaras de seguridad registraron al extranjero trasladando bolsas y sábanas hacia la zona de lavandería del inmueble, movimientos que hoy hacen parte del material probatorio analizado por las autoridades.

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Las autoridades buscan reconstruir con precisión lo ocurrido entre el 17 y el 21 de junio, periodo en el que, según la investigación, se habría cometido el crimen.

Mientras tanto, la Fiscalía continúa recopilando registros de cámaras de seguridad, testimonios, pruebas forenses y otros elementos técnicos para esclarecer completamente el caso, uno de los feminicidios que mayor conmoción ha generado recientemente en Bogotá.

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