Momentos de tensión se vivieron en el parque de los Hippies, en Bogotá, luego de que un conductor, presuntamente, atropellara a un joven y, segundos después, embistiera a otra persona cuando intentaba huir del lugar. Ambos hechos quedaron reportados por testigos que presenciaron lo ocurrido.

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De acuerdo con la información conocida, el primer afectado resultó lesionado tras ser impactado por el vehículo. Mientras varias personas reclamaban al conductor por lo sucedido, este habría acelerado nuevamente y arrollado a un segundo ciudadano antes de escapar.

Según los reportes divulgados, el incidente ocurrió en inmediaciones del parque de los Hippies, donde varios testigos intentaron detener al conductor luego del primer atropello.

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Sin embargo, el automovilista habría respondido acelerando el vehículo, maniobra con la que terminó embistiendo a otra persona antes de abandonar el sitio sin prestar ayuda a los lesionados.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre el estado de salud de las víctimas ni sobre la identidad del conductor involucrado.

#BOGOTÁ. En el parque de los Hippies, un conductor presuntamente arrolló a un joven y lo dejo lesionado, al recibir reclamos de los testigos, aceleró y se llevó a otro por delante antes de huir. Si tiene información sobre el responsable, comuníquese al 3144465813. Gracias. pic.twitter.com/F7hv0xBtMk — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) July 3, 2026

Buscan a hombre que atropelló a joven en parque los Hippies (Bogotá)

Tras lo ocurrido, las personas que conocieron el caso solicitaron la colaboración de la ciudadanía para ubicar al conductor que huyó del lugar.

Quienes tengan información que permita identificar al responsable pueden comunicarse al número 314 446 5813, habilitado para recibir datos relacionados con este caso.

Las autoridades serán las encargadas de establecer las circunstancias del hecho y adelantar las investigaciones correspondientes para dar con el paradero del conductor.

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