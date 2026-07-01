Un accidente de tránsito ocurrido en el sur de Bogotá volvió a encender las alarmas sobre las condiciones de seguridad en algunas vías de la ciudad. Un vehículo de transporte público terminó dentro de una quebrada en la localidad de Usme, en un hecho que quedó registrado por cámaras de seguridad y que, pese a la magnitud del impacto, no dejó víctimas fatales.

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El siniestro ocurrió sobre las 5:00 de la tarde del pasado 25 de junio y causó preocupación entre residentes del sector, quienes aseguran que no sería el primer accidente de este tipo en la zona.

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De acuerdo con los videos conocidos por Citytv, el taxi avanzaba por la vía aparentemente con normalidad y sin evidencias visibles de exceso de velocidad.

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Sin embargo, al llegar a una curva, el conductor perdió el control del vehículo y terminó cayendo por un barranco hacia una quebrada. Las imágenes posteriores al accidente muestran la gravedad del impacto y el estado en el que quedó el automotor, que, según versiones oficiales conocidas por el medio, habría quedado en pérdida total.

El área permaneció acordonada durante varias horas mientras las autoridades adelantaban labores de inspección y recuperación del vehículo.

El conductor del taxi, identificado como Nelson Salazar, entregó su versión de lo ocurrido a CityNoticias y explicó que al momento del accidente se movilizaba solo.

“En el momento de los hechos iba conduciendo el vehículo y estaba solo (…) me hice a la derecha y ahí pues desafortunadamente perdí el equilibrio del vehículo (…). Iba a una velocidad de 10 kilómetros por hora”, relató.

El conductor sostuvo que, en su concepto, el accidente no estuvo relacionado con una maniobra imprudente ni con exceso de velocidad, sino con las condiciones del corredor vial.

“Estoy totalmente maltratado, gracias a Dios no tengo lesiones muy graves, pero no puedo salir a trabajar así y estoy a la espera de la aseguradora del vehículo”, agregó.

Tras el rescate fue atendido por personal médico y presentó lesiones derivadas del golpe, aunque sin afectaciones de gravedad.

Vecinos del sector señalaron que el lugar donde ocurrió el hecho presenta riesgos desde hace tiempo y aseguraron haber advertido anteriormente sobre la necesidad de mejorar las condiciones de seguridad.

Incluso, según testimonios conocidos por Citytv, días antes se habría registrado otro accidente en el que un ciclista perdió la vida tras caer de manera repentina mientras transitaba por esa misma vía. Los residentes insistieron en que el punto requiere medidas urgentes.

“Necesitamos fortalecer todo esto con una baranda, también para los niños porque van y se caen (…) Además, la vía no es que esté muy amplia para la salida y llegada de vehículos, entonces algunos conductores se asustan y siguen derecho”, señalaron habitantes del sector.

Tras lo ocurrido, habitantes de Usme solicitaron a la administración distrital revisar las condiciones del corredor vial y evaluar obras de mitigación que reduzcan el riesgo para conductores y peatones.

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Entre las peticiones están la instalación de barreras de protección, mejoras en la señalización y una intervención integral que permita prevenir nuevos accidentes.

Por ahora, las autoridades avanzan en la revisión del caso y en la verificación de las condiciones que habrían incidido en la pérdida de control del vehículo.

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