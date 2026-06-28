Por: El Colombiano

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En la tarde de este sábado, 27 de junio, se presentó una emergencia que pudo terminar en tragedia en Rionegro, Antioquia, luego de que un vehículo quedara suspendido en el vacío tras un accidente ocurrido en el parqueadero de un séptimo piso, en una unidad residencial.

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De acuerdo con información del Cuerpo Oficial de Bomberos de Rionegro, el incidente ocurrió hacia el mediodía en el edificio Portón del Tranvía, cuando el conductor de un vehículo, al parecer, perdió el control mientras realizaba una maniobra de estacionamiento en el séptimo piso del parqueadero.

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El accidente provocó que un automóvil Renault Twingo impactara contra un Chevrolet Aveo que se encontraba estacionado. La fuerza del choque desplazó al segundo vehículo fuera de su celda de parqueo, ocasionando el colapso de una parte del muro perimetral y dejando el automóvil con su parte trasera suspendida sobre el vacío.

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“Al llegar al lugar, nuestras unidades evidenciaron que un vehículo Renault Twingo había colisionado contra un Chevrolet Aveo que se encontraba estacionado. Como consecuencia del impacto, el Aveo fue desplazado fuera de su celda de parqueo, derribando parte del muro y quedando con la parte trasera suspendida en el vacío”, informó el Cuerpo de Bomberos de Rionegro a través de un comunicado oficial.

Tras los hechos, cuatro unidades del organismo de socorro acudieron al lugar para atender la emergencia y verificar inicialmente si había personas atrapadas o lesionadas dentro de los vehículos involucrados.

Tras la inspección, los bomberos confirmaron que ambos automóviles se encontraban desocupados y que el incidente no dejó personas heridas, pese a la gravedad de la situación y a los daños ocasionados en la estructura del parqueadero.

“Al llegar al lugar, los bomberos verificaron que no hubiera personas atrapadas o lesionadas dentro de los dos vehículos. Luego de la revisión, confirmaron que ambos estaban desocupados y que no se registraron heridos”, indicó la entidad.

Ante el riesgo de colapso y caída del vehículo hacia la vía pública, los socorristas implementaron un sistema especializado de aseguramiento mediante cuerdas y puntos de anclaje, con el objetivo de estabilizar el automóvil antes de iniciar las labores de extracción.

Una vez garantizada la estabilidad del automóvil suspendido, los bomberos utilizaron uno de los vehículos operativos de la institución para realizar una maniobra de extracción controlada, logrando retornar el automotor a una superficie segura sin generar afectaciones adicionales.

“Para evitar que el vehículo cayera, las unidades aseguraron el automóvil con un sistema de cuerdas y anclajes, garantizando su estabilidad antes de iniciar la maniobra de rescate. Posteriormente, utilizando uno de los vehículos del Cuerpo de Bomberos, realizaron la extracción de forma controlada hasta dejar el automóvil sobre una superficie segura”, explicó el organismo de emergencia.

Finalizada la operación, el vehículo fue entregado a su propietario y a la administración de la unidad residencial, mientras el área permaneció acordonada y señalizada para evitar riesgos adicionales mientras avanzan las inspecciones técnicas correspondientes.

Las autoridades investigan las circunstancias exactas que ocasionaron el incidente.

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Por su parte, el Cuerpo de Bomberos de Rionegro reiteró su compromiso con la atención de emergencias en el municipio y destacó la rápida reacción de sus unidades para evitar que el hecho terminara en una tragedia.

“El Cuerpo de Bomberos de Rionegro reitera su compromiso con la atención oportuna y profesional de las emergencias, trabajando permanentemente para proteger la vida, los bienes y la seguridad de la comunidad”, concluyó la entidad.

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