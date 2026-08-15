Ana María Saavedra, de 23 años, enfrenta una realidad completamente distinta después del terremoto que golpeó a Cali y provocó el colapso del edificio donde vivía con su familia.

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(Vea también: Terremoto en Cali: tragedia en la familia Saavedra Caicedo tras el sismo que dejó muertos y desaparecidos en Colombia)

La joven fue la única sobreviviente de los Saavedra y ahora avanza en su recuperación mientras sus seres queridos afrontan una tragedia que cambió para siempre la historia familiar.

Ana María era una de las tres hermanas trillizas. Desde pequeñas, ella, Sofía e Isabella construyeron una relación muy cercana que se mantuvo durante su juventud. Las tres estudiaron marketing y compartieron buena parte de sus proyectos personales y profesionales, incluso después de haber pasado un periodo en Francia.

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La joven fue rescatada con vida del edificio y permanece bajo atención médica mientras avanza en su recuperación. Una de las principales intervenciones que recibió estuvo relacionada con una lesión en la pelvis, por lo que continúa bajo cuidados médicos y acompañamiento psicológico.

La historia familiar que quedó atrás es especialmente dolorosa. Sus hermanas Sofía e Isabella, sus padres, Jairo Hernán Saavedra y Victoria Caicedo, además de un tío, murieron en la tragedia. Ana María, en cambio, consiguió sobrevivir después de permanecer protegida dentro de la estructura del apartamento y ser localizada por personas que participaban en las labores de rescate.

Antes del terremoto, la vida de las tres hermanas estaba marcada por la cercanía. Compartían estudios, experiencias y proyectos, y habían regresado recientemente de Europa. Para sus familiares, pensar en Ana María también significa recordar la relación inseparable que mantuvieron las trillizas desde su nacimiento.

¿Qué dijo Ana Saavedra luego de enterarse de la muerte de sus padres y hermanas?

En medio de su recuperación, Ana María ha expresado una mirada diferente sobre lo ocurrido y considera que su vida tiene un propósito. Esa idea cobra un significado especial frente al nuevo camino que deberá emprender luego de perder a prácticamente toda su familia.

Según informó El Tiempo, Ana María le contó a su primo Carlos Saavedra que está intentando asimilar la tragedia y comprender por qué ella fue la única sobreviviente de su familia y del edificio donde vivía. Según el familiar, la joven sabe que lo ocurrido cambió por completo su vida y considera que tiene un propósito muy grande después de haber sobrevivido.

Carlos explicó que Ana María ya fue informada de la muerte de sus hermanas Isabella y Sofía, sus padres, Jairo y Vicky, su tío Diego y su perro Uci, quienes quedaron bajo los escombros del edificio.

“Ella es el milagro. Ya se le informó que la familia había fallecido. Ella, en medio de todo lo que vivió, logró ver cómo quedó el edificio, sabe la dimensión de la situación, tiene claro que tiene muchas ganas de vivir y que sobrevivió porque tiene un propósito de vida muy grande”, indicó el familiar, según recogió El Tiempo.

El primo también señaló que la joven pudo observar cómo quedó la estructura después del terremoto y es consciente de la dimensión de lo ocurrido. A pesar de las lesiones que sufrió, entre ellas una fractura en el brazo y otra en la pelvis, mantiene sus ganas de vivir y afronta su recuperación con la idea de que su supervivencia tiene un significado especial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.