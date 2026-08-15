Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La ciudad de Cartago enfrentaba las consecuencias inmediatas de un terremoto que impactó a toda la región, sumiendo a la comunidad en un ambiente de temor y ansiedad. En medio de este contexto de emergencia, donde las familias intentaban confirmar la seguridad de sus seres queridos en medio de fallas en las comunicaciones, la violencia urbana se sumó como una nueva tragedia. Según lo publicado por El Diario, mientras la población buscaba recuperarse del sismo, Jorge Andrés Ramírez García, un hombre de 50 años que había logrado sobrevivir al movimiento telúrico, fue asesinado en circunstancias violentas la madrugada del miércoles 12 de agosto.

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El crimen sucedió hacia la 1:00 de la mañana, cuando persistía la tensión y el desconcierto. El entorno era caótico: muchas personas permanecían despiertas tratando de tener noticias de familiares en medio de la falta de señal en diferentes sectores de la ciudad. En ese lapso de incertidumbre, Ramírez García, presuntamente citado en la carrera 14 entre calles 12 y 13, cerca al centro comercial Galería Plaza, llegó al lugar en su motocicleta. Sin embargo, no tuvo oportunidad de bajarse antes de ser emboscado por dos hombres que también se movilizaban en motocicletas. Los agresores le dispararon en varias ocasiones y huyeron inmediatamente de la escena.

Las autoridades policiales fueron alertadas del hecho y acudieron al lugar, donde hallaron a la víctima en la vía pública, en medio de un charco de sangre. Procedieron a acordonar la zona para que los investigadores pudieran adelantar el trabajo de criminalística. Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de Cartago se encargaron de la inspección técnica del cadáver, confirmando que Ramírez García presentaba múltiples impactos de arma de fuego en distintas partes del cuerpo.

El impacto de este asesinato coincide con la desolación y el miedo ocasionados por el terremoto. Así, mientras Cartago trataba de superar los daños materiales y el temor, una familia más tuvo que enfrentar el dolor de perder a un ser querido de manera abrupta. Actualmente, las autoridades adelantan investigaciones para esclarecer quiénes y por qué citaron a Jorge Andrés en ese lugar y los motivos detrás de este ataque.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién era Jorge Andrés Ramírez García y por qué fue asesinado tras el terremoto en Cartago?

Jorge Andrés Ramírez García era un hombre de 50 años que sobrevivió al terremoto que recientemente sacudió la ciudad de Cartago. De acuerdo con El Diario, en la madrugada del 12 de agosto, mientras la ciudad aún estaba conmocionada por el sismo, Ramírez García fue citado en un sector céntrico donde, al llegar en motocicleta, fue atacado a balazos por dos sujetos desconocidos. Aunque se intentan esclarecer las razones y los responsables del homicidio, por ahora las autoridades no han informado el motivo concreto del ataque.

¿Cómo actuaron las autoridades de Cartago tras el asesinato ocurrido luego del sismo?

Tras conocerse el crimen, la Policía acudió rápidamente al lugar y acordonó la escena para facilitar los trabajos de los investigadores. El grupo de criminalística del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de Cartago realizó la inspección técnica al cadáver y certificó que la víctima presentaba varios impactos de bala en diferentes partes del cuerpo. Actualmente, se continúa la investigación para determinar quiénes fueron los autores y cuál fue el móvil del ataque.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.