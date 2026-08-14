Un video que comenzó a circular en la red social X mostró el momento en que decenas de turistas abandonaron varios hoteles en Granada, España, luego del terremoto que sacudió esa región durante la madrugada de este viernes 14 de agosto.

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Las imágenes fueron grabadas sobre la 1:50 de la madrugada, pocos minutos después del movimiento telúrico, y muestran a hombres, mujeres y niños saliendo de los edificios y permaneciendo en el exterior mientras las autoridades evaluaban la situación.

Video muestra evacuación de hoteles en Granada tras el terremoto

La grabación, compartida por varios usuarios en X, evidencia la incertidumbre que vivieron los huéspedes durante los minutos posteriores al sismo.

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En el video se observa a decenas de personas reunidas frente a los hoteles, algunas aún con ropa de descanso y equipaje de mano, mientras esperaban instrucciones o confirmaban que era seguro regresar a las instalaciones.

Las escenas reflejan el impacto que tuvo el movimiento telúrico entre quienes se encontraban hospedados en la ciudad, una de las más visitadas del sur de España durante la temporada turística.

Turistas abandonan sus hoteles en Granada a las 1:50 de la madrugada tras el terremoto. pic.twitter.com/lcQOC5vod1 — Eduardo Sánchez (@educhip) August 14, 2026

Terremoto despertó a miles de personas en el sur de España

El sismo se registró durante la madrugada y fue percibido en distintos municipios de la provincia de Granada, sorprendiendo a residentes y visitantes mientras dormían.

Aunque el movimiento generó momentos de tensión y provocó evacuaciones preventivas en algunos edificios, las autoridades iniciaron inspecciones para verificar posibles afectaciones en la infraestructura y atender los reportes recibidos por los servicios de emergencia.

El terremoto volvió a poner a prueba los protocolos de respuesta en una región acostumbrada a la actividad sísmica, aunque eventos de esta intensidad no son frecuentes.

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