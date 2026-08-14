El sector empresarial colombiano consiguió reunir cerca de 202.000 millones de pesos en solo 48 horas para apoyar a las comunidades afectadas por el terremoto que sacudió al país el pasado 10 de agosto. La iniciativa, impulsada durante el 11.° Congreso Empresarial Colombiano (CEC), en Cartagena, contó con la participación de más de 350 empresas, entre grandes compañías, medianas empresas y mipymes.

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Los recursos estarán destinados a apoyar la reconstrucción de las zonas afectadas y serán administrados mediante mecanismos fiduciarios para garantizar transparencia en su ejecución.

Más de 350 empresas se unieron a la colecta por los damnificados

La campaña tomó fuerza durante el Congreso Empresarial Colombiano, luego de que la Andi decidiera destinar el 50 % del valor de las inscripciones al evento para atender la emergencia.

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A esa iniciativa se sumaron aportes de decenas de compañías. Entre las donaciones más altas se encuentran los 100.000 millones de pesos entregados por la familia Santo Domingo, a través de Grupo Valorem y la Fundación Santo Domingo; los 13.000 millones de pesos aportados por Grupo Argos y los 5.000 millones de pesos donados por Ecopetrol.

El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, aseguró que la respuesta del sector privado superó todas las expectativas.

“Yo era muy optimista, pero nunca imaginé que íbamos a lograr una cifra de esta naturaleza”.

Así administrarán los $ 202.000 millones donados para la reconstrucción

Se conformará una junta con participación de algunos de los principales donantes, que tendrá la misión de definir en qué proyectos se invertirán los recursos, buscando complementar las acciones que adelante el Gobierno Nacional y atender necesidades que aún no estén cubiertas.

Mac Master aseguró que existe una gran responsabilidad frente a las empresas y personas que hicieron aportes, por lo que la ejecución será coordinada y transparente.

Empresarios preparan una segunda fase con materiales para reconstruir viviendas

La ayuda del sector privado no terminará con las donaciones en dinero.

La Andi informó que varias empresas productoras de materiales de construcción manifestaron su intención de entregar insumos para apoyar directamente la reconstrucción de viviendas e infraestructura.

La propuesta contempla la creación de un banco de materiales con aportes de fabricantes de acero, cemento, ladrillos, tejas, tuberías, baldosas, luminarias, muebles sanitarios y productos de madera, entre otros elementos.

Según explicó el gremio, esta segunda etapa se desarrollará de manera coordinada con las constructoras y con el programa de reconstrucción que impulse el Gobierno Nacional, con el objetivo de convertir las donaciones en soluciones concretas para las familias damnificadas.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.