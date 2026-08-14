A través de un comunicado, la familia Santo Domingo manifestó su solidaridad y deseo de ayudar a las víctimas del terremoto que sacudió el suroccidente de Colombia el lunes pasado.

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“Colombia atraviesa horas de inmenso dolor. Detrás de cada vida perdida, de cada persona herida y de cada hogar destruido hay una familia que sufre. A todas las víctimas del terremoto y a quienes hoy enfrentan la incertidumbre de haberlo perdido todo, les expresamos nuestra más profunda solidaridad”, expresan los Santo Domingo.

Seguido, exaltan y agradecen la labor de las autoridades, los organismos de socorro, los rescatistas y los voluntarios que trabajan sin descanso para salvar vidas y acompañar a las comunidades afectadas.

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Finalmente, ese grupo económico reconoce que ninguna donación puede devolver las vidas perdidas ni borrar el dolor de tantas familias. “Pero queremos estar presentes, acompañar a Colombia en este momento tan difícil y ayudar a levantar nuevamente los hogares, las comunidades y la esperanza. Hoy más que nunca, somos un solo país”, expresan los Santo Domingo.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.