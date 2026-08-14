Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Juan Felipe Giraldo, un joven de 24 años, fue hallado sin vida entre los escombros del Hotel Dibeni, ubicado en el centro de Pereira, después de permanecer varios días desaparecido tras el terremoto ocurrido el pasado lunes. Su padre, Hernán Giraldo, sostuvo la esperanza de reencontrarse con él con vida hasta el último momento, según la información reportada por El Diario y citada en medios como Reuters.

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La tragedia se desencadenó poco después de que Juan Felipe llegara a Pereira por razones laborales en la madrugada del lunes. El potente sismo de magnitud 7,4, que sacudió el occidente y centro del país, provocó el colapso de distintas infraestructuras, entre ellas el Hotel Dibeni, donde él se alojaba. Desde entonces, su familia, especialmente su padre, se mantuvo cercana a la zona de emergencia, siguiendo atentamente las labores de rescate y aferrándose a la esperanza de que Juan Felipe fuera rescatado con vida.

Durante días, la angustia se apoderó de los familiares y amigos que se congregaron en los alrededores del hotel. Los equipos de Bomberos, voluntarios y rescatistas especializados trabajaron en condiciones adversas debido a la inestabilidad de la estructura, el peso de los escombros y la dificultad para acceder a los atrapados. De acuerdo con Reuters, al cierre de esta semana aún se tenía conocimiento de que cuatro personas permanecían atrapadas bajo los restos del hotel, entre ellas Juan Felipe.

La historia de Juan Felipe tomó especial relevancia al conocer que, según declaraciones de su familia, planeaba casarse ese mismo fin de semana y era padre de un niño de apenas dos años. Estos detalles intensificaron el dolor ante su pérdida, convirtiendo su caso en un símbolo del sufrimiento de tantas familias a la espera de noticias de sus seres queridos tras el desastre.

Finalmente, la familia de Juan Felipe enfrenta ahora la dura realidad de despedir a un joven que, con proyectos personales y familiares, llegó a Pereira en busca de oportunidades laborales y fue víctima de una de las mayores emergencias recientes en la región. Las labores de búsqueda y rescate continúan en Pereira y otras zonas afectadas por el terremoto, mientras persiste el dolor y la solidaridad por los afectados.

¿Qué ocurrió en el Hotel Dibeni de Pereira tras el terremoto?

El Hotel Dibeni, situado en el centro de Pereira, colapsó a causa del terremoto de magnitud 7,4. Entre los escombros quedaron atrapadas varias personas, entre ellas Juan Felipe Giraldo. Las labores de rescate fueron complejas y tomaron varios días debido a los riesgos estructurales y a la cantidad de escombros que debían ser removidos, según Reuters. Finalmente, Juan Felipe fue hallado sin vida, elevando el número de víctimas de la tragedia.

¿Quién era Juan Felipe Giraldo y por qué es símbolo de la tragedia del sismo en Pereira?

Juan Felipe Giraldo era un joven de 24 años que llegó a Pereira por temas laborales. Se convirtió en un rostro visible de la tragedia no solo por el drama de su búsqueda, sino también por los planes que tenía: pensaba casarse ese fin de semana y era padre de un niño pequeño. Su historia refleja el impacto humano y familiar que dejan eventos tan devastadores como el reciente terremoto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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