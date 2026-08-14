Por: El Espectador

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El registrador Nacional, Hernán Penagos, confirmó una batería de medidas orientadas a atender de manera inmediata las necesidades documentales de las personas damnificadas por el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto. Según su declaración, entregada en el marco del Congreso organizado por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) en Cartagena, ya se desplegaron operativos para garantizar que quienes perdieron sus documentos no encuentren obstáculos al solicitarlos. De acuerdo con Penagos, la Registraduría Nacional del Estado Civil dispuso puntos móviles estratégicos en hospitales, albergues y lugares de reunión de los afectados, así como un vehículo que recorre Pereira, epicentro de una de las zonas más golpeadas, brindando acceso directo a los trámites de identificación.

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Con relación al impacto sobre la infraestructura de la propia entidad, el registrador admitió que varias sedes en el Eje Cafetero, principalmente en Caldas y Risaralda, fueron gravemente dañadas. Como ejemplo, mencionó la Registraduría especial, la cual, según sus palabras, será necesario reconstruir en su totalidad. Ante este panorama, enfatizó que la prestación del servicio no se verá interrumpida mientras busca soluciones para restablecer oficinas en los municipios más golpeados.

Pensando en los trámites civiles urgentes derivados de la tragedia, Penagos anunció la activación de protocolos prioritarios para la expedición de registros de defunción de las víctimas. Destacó la importancia de este documento para la realización de gestiones como activar seguros o iniciar procesos de sucesión. Aclaró que estos trámites serán gratuitos y agilizados en colaboración con las alcaldías, mediante jornadas especiales y visitas a zonas apartadas, siguiendo las disposiciones legales que establecen la presentación de certificados expedidos por inspectores o personal médico según cada caso.

Sobre el proceso, la Registraduría informó que los procedimientos para la expedición de nuevos documentos y registros sociales estarán publicados en su sitio oficial e invitó a la ciudadanía a consultar los listados actualizados de puntos de atención. Además, el registrador aseguró que, por el momento, se mantendrán vigentes tanto las cédulas tradicionales como las digitales en todo el territorio nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué medidas tomó la Registraduría Nacional para ayudar a los damnificados por el terremoto?

De acuerdo con declaraciones del registrador Nacional, Hernán Penagos, la Registraduría estableció puntos móviles en hospitales y albergues, además de una unidad itinerante en Pereira, para tramitar gratis documentos de identidad y registros de defunción para las víctimas del reciente terremoto. La entidad también implementó protocolos rápidos y coordinaciones con las alcaldías para que la ciudadanía acceda sin costo a sus documentos.

¿Qué protocolos activó la Registraduría para la expedición de registros civiles tras el sismo?

La Registraduría puso en marcha protocolos destinados a agilizar la entrega de registros civiles, especialmente los de defunción. Estos protocolos contemplan jornadas especiales de atención gratuita, con apoyo de inspectores y personal médico para la certificación en zonas de difícil acceso. Además, toda la información sobre lugares de atención está disponible para consulta en la página de la Registraduría.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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