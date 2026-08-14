La historia de amor de Natalia Patiño y Juan Felipe Giraldo terminó de la manera más dolorosa. El joven fue hallado sin vida este viernes 14 de agosto entre los escombros del Hotel Dibeni, en Pereira, después de permanecer atrapado desde el terremoto que sacudió al país el pasado lunes.

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Natalia confirmó la muerte de su prometido a través de sus redes sociales. La mujer publicó un video junto a Juan Felipe y varias fotografías de los dos, acompañadas de un mensaje que resume el dolor por la pérdida del hombre con quien planeaba casarse este domingo. “Fuiste el amor más completo que tuve”, escribió Natalia al despedir a Juan Felipe.

El joven había llegado a Pereira por motivos laborales. Según contó su padre, Hernán Giraldo, Juan Felipe trabajaba como vendedor y arribó a la ciudad durante la madrugada del día en que ocurrió el terremoto.

Desde entonces, su familia mantuvo la esperanza de encontrarlo con vida. Hernán permaneció cerca del Hotel Dibeni mientras los organismos de socorro adelantaban las labores de búsqueda entre los restos de la edificación.

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Juan Felipe Giraldo se casaba este domingo

La angustia fue todavía mayor por los planes que Juan Felipe tenía para este fin de semana. El joven estaba comprometido con Natalia y ambos esperaban llegar al altar este domingo.

Mientras los rescatistas buscaban alguna señal del joven en Pereira, su prometida permanecía en Bogotá a la espera de noticias. La familia, entretanto, se aferraba a la posibilidad de que el desenlace fuera diferente.

Un día antes de que se confirmara la muerte, Hernán había hablado en medio de la emergencia sobre los planes de su hijo y le envió un mensaje mientras todavía confiaba en volver a verlo con vida.

“Hijo, te amo y el domingo te vas a estar casando, y si no es el domingo, va a ser en ocho o 15 días, pero vas a estar ahí, hijo”, dijo el padre, aferrado a la esperanza de que Juan Felipe sobreviviera.

Este viernes, esa esperanza terminó. El hallazgo del cuerpo de Juan Felipe dejó a una familia sumida en el dolor y convirtió una fecha que estaba destinada a ser de celebración en un momento de despedida.

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