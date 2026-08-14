La búsqueda de Juan Felipe Giraldo terminó con un triste final este viernes 14 de agosto. El hombre de 24 años fue encontrado sin vida en Pereira, luego de una intensa labor de rescate que duró días.

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La pareja de Giraldo confirmó el lamentable deceso del joven a través de redes sociales, donde mostraba videos junto con su novio y cómo pasaba los días con su pequeño hijo.

El joven llegó a la capital de Risaralda para atender una situación de su trabajo durante la madrugada del pasado 10 de agosto, día del terremoto. Sin embargo, quedó atrapado entre los escombros del Hotel Dibeni, que quedó afectado por el fuerte sismo que hoy tiene conmocionado al país.

Su padre, Hernán Giraldo, se movilizó inmediatamente al lugar de la emergencia para saber algo de su hijo, mientras en el hotel permanecían organismos de socorro para saber si el ahora fallecido respondía.

Juan Felipe Giraldo tenía planes de casarse este domingo 16 de agosto con su novia, quien aguardaba en Bogotá, mientras toda su familia tenía la esperanza de verlo llegar al altar.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.