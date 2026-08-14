Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La comunidad educativa de Dosquebradas enfrenta días de incertidumbre tras el fuerte terremoto de magnitud 7,4 que sacudió la región el lunes 10 de agosto, cuyo epicentro se ubicó en San José del Palmar, Chocó, a 103 kilómetros de profundidad. De acuerdo con la información presentada por El Diario, varias instituciones educativas del municipio han sufrido daños de diversa magnitud, lo que obligó a la Secretaría de Educación local a implementar un plan urgente de inspección y contingencia con el fin de salvaguardar la seguridad de estudiantes y docentes.

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Durante la emergencia, los docentes cumplieron con los protocolos de evacuación y guiar a los estudiantes hacia los puntos de encuentro establecidos. Sin embargo, el regreso a las aulas dependerá de los resultados de las evaluaciones técnicas en cada colegio. Según El Diario, la Secretaría de Educación de Dosquebradas está llevando a cabo visitas técnicas para diagnosticar el estado de las edificaciones educativas: buscan determinar qué sedes podrán seguir funcionando, cuáles requieren reparaciones parciales y cuáles deberán ser reconstruidas completamente. Hasta el momento, siete instituciones han sido revisadas y la tarea seguirá en los próximos días hasta completar la revisión del sistema educativo local.

El balance es preocupante en algunas sedes. Se reporta el colapso total en las infraestructuras de las instituciones educativas Popular Diocesano, Fabio Vásquez Botero y Bernardo López Pérez, las cuales necesitarán reconstrucción. Otros colegios, como el Nueva Granada (sede San Diego) y el Instituto Pedagógico Horizontes, presentan daños estructurales como grietas, caída de muros y colapso de techos, fisuras y ventanas afectadas. La decisión sobre la continuidad académica en cada sede dependerá de la magnitud de los daños, evaluación imprescindible para garantizar la seguridad de toda la comunidad académica, como explicó Homel Carmona, secretario de Educación del municipio.

De acuerdo con Carmona, las intervenciones solo se harán tras un diagnóstico técnico detallado y no antes. Mientras tanto, la administración estudia alternativas de contingencia, como la implementación de clases virtuales para los estudiantes que no puedan asistir presencialmente y la entrega de alimentos del Programa de Alimentación Escolar (PAE) para ser consumidos en casa. Además, se mantiene un punto de acopio en la Plazoleta del CAM, destinado a la recepción de ayudas para las familias damnificadas, que necesitan tanto alimentos como insumos de higiene y cuidado personal. Las prioridades para la rehabilitación de las sedes educativas dependerán del diagnóstico completo y se dará prelación a la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo, según insiste la administración local.

¿Qué colegios de Dosquebradas deberán ser reconstruidos tras el terremoto según la Secretaría de Educación?

De acuerdo con la Secretaría de Educación de Dosquebradas, las instituciones educativas Popular Diocesano, Fabio Vásquez Botero y Bernardo López Pérez presentan pérdida total en sus sedes evaluadas y deberán ser sometidas a reconstrucción.

¿En qué consiste el Programa de Alimentación Escolar, PAE, y cómo se adaptará tras la emergencia?

El Programa de Alimentación Escolar, conocido como PAE, tiene como objetivo garantizar la nutrición de los estudiantes. Frente a las dificultades para el regreso presencial a clases, las autoridades evalúan alternativas como la entrega de alimentos para consumo en casa, asegurando así que los alumnos mantengan su derecho a la alimentación pese a la emergencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.