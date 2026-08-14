Por: Portal Bogotá

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Bogotá se enfrenta constantemente al desafío de estar preparada ante emergencias, especialmente tras incidentes como el sismo de magnitud 7,4 que tuvo lugar el lunes 10 de agosto y que afectó a varios municipios de Colombia. Según la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) de Bogotá, uno de los principales riesgos después de un terremoto es la exposición a partículas invisibles de concreto y otros contaminantes en el aire, que pueden comprometer la salud respiratoria, especialmente durante los minutos posteriores al evento sísmico.

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La SDA advierte que, tras un movimiento telúrico, proteger la calidad del aire que se respira es tan importante como buscar un lugar seguro. Los grupos más vulnerables a estos contaminantes son niñas, niños, personas mayores, mujeres embarazadas y quienes sufren enfermedades respiratorias o cardiovasculares. Estos sectores de la población pueden experimentar afecciones de salud si se expone a polvo suspendido en el ambiente debido a la caída de escombros y otros residuos propios de un desastre de estas magnitudes.

Para afrontar esta situación, la Secretaría Distrital de Ambiente recomienda tres acciones sencillas que pueden marcar la diferencia en la protección de los pulmones después de un sismo. Primero, el uso de mascarillas N95 o KN95 es fundamental; si no hay una mascarilla disponible, se recomienda cubrir la boca y la nariz con un paño húmedo. Esto ayuda a evitar la inhalación de partículas dañinas. En segundo lugar, no se debe barrer en seco, ya que esta práctica puede levantar el polvo acumulado y mantenerlo suspendido en el aire; lo ideal es humedecer ligeramente el área antes de limpiar. Por último, es clave alejar a los grupos más sensibles de las zonas con escombros o donde haya mayor concentración de polvo, para evitar riesgos adicionales a su salud.

La SDA ha compartido información y recomendaciones adicionales a través de sus redes sociales, entre ellas en Instagram, animando a la comunidad a seguir estos consejos y estar atentos a las instrucciones oficiales. El llamado es claro: un sismo puede ocurrir en cuestión de segundos, pero sus consecuencias pueden perdurar mucho tiempo. Por ello, es esencial la solidaridad, el apoyo y la información verificada para ayudar a las familias más afectadas a recuperar la tranquilidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las recomendaciones de la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá para cuidar la salud después de un sismo?

La Secretaría recomienda el uso de mascarillas N95 o KN95 o, en su defecto, cubrirse con un paño húmedo; evitar barrer en seco y humedecer el polvo antes de limpiarlo; así como proteger especialmente a niñas, niños, adultos mayores y personas con problemas respiratorios, manteniéndolos alejados de zonas con escombros.

¿Por qué es importante evitar barrer en seco después de un terremoto?

Barrer en seco después de un terremoto puede levantar y dispersar partículas contaminantes, como polvo y restos de concreto, lo que incrementa el riesgo de problemas respiratorios. Es aconsejable humedecer el polvo antes de limpiarlo para minimizar estos riesgos, según la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.