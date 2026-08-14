En la noche del pasado jueves 13 de agosto, la tranquilidad de los habitantes de la localidad de Engativá, en el occidente de Bogotá, se vio repentinamente interrumpida tras registrarse la detonación de un artefacto explosivo artesanal en plena vía pública. El estruendo generó inmediata zozobra y alerta entre la comunidad del sector, cuyos residentes se pusieron en contacto de forma urgente con las líneas de emergencia de las autoridades para reportar la situación y descartar cualquier afectación mayor en la zona.

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De acuerdo con la información preliminar entregada por la Policía Metropolitana de Bogotá a El Tiempo, los primeros indicios apuntan a que un habitante de calle sería la persona presuntamente encargada de haber manipulado el objeto artesanal minutos antes de que se produjera la detonación. “Anoche en la localidad de Engativá, una persona estaba manipulando un objeto artesanal que detonó”, confirmó oficialmente la institución policial a este medio de comunicación.

Tras recibir la alerta ciudadana, unidades especializadas de la Policía se desplazaron con rapidez hasta el lugar de los hechos para adelantar las investigaciones correspondientes, verificar las condiciones de seguridad del entorno y descartar la presencia de otros elementos peligrosos. Luego de una rigurosa inspección técnica, las autoridades confirmaron con alivio que la detonación del artefacto no dejó personas lesionadas ni daños materiales de consideración en las edificaciones vecinas, aunque la escena permaneció bajo fuerte custodia y atención requerida durante varias horas para prevenir cualquier riesgo latente para transeúntes y residentes.

Como parte de los protocolos institucionales de rigor ante este tipo de incidentes, la fuerza pública activó de manera inmediata todos los protocolos antiexplosivos y desplegó a sus equipos técnicos especializados para avanzar en la recolección de pruebas clave y evidencias físicas. Estas labores forenses y de vecindario tienen como objetivo principal lograr la plena identificación del responsable de haber abandonado el artefacto explosivo artesanal en medio de las calles de la localidad de Engativá.

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Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer mayores detalles técnicos sobre las características específicas del objeto que provocó la emergencia, mientras continúan analizando las cámaras de seguridad del sector y los testimonios de los testigos para esclarecer por completo los móviles y pormenores de este inusual suceso que mantuvo en vilo a la capital del país.

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