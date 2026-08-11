Este 11 de agosto se hizo la ceremonia en homenaje a Miguel Uribe Turbay, en la que revelaron el monumento en su honor. Sobre la noche del martes, se quitó el velo del gigantesco busto del recordado senador del Centro Democrático, donde hubo una nutrida asistencia en Bogotá.

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La entrega se hizo en el parque El Golfito de Modelia, Fontibón, donde el exprecandidato presidencial fue atacado a tiros el 7 de junio de 2025. De hecho, el lugar donde estará su estatua llevará su nombre en honor a su trayectoria política.

La estatua es de color plateado y es un busto grande del otrora concejal de Bogotá. Los asistentes aplaudieron una vez se mostró el monumento que estaba cubierto por un manto amarillo.

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#Bogotá | En Bogotá a esta hora se hace la entrega del monumento en homenaje al fallecido candidato presidencial Miguel Uribe Turbay en el Parque El Golfito, que llevara su nombre desde ahora, en la localidad de Fontibón, tras un año de su partida, en compañía de ciudadanos,… pic.twitter.com/DXE5ylMGL2 — La FM (@lafm) August 12, 2026

Precisamente, la ceremonia se hizo a un año del fallecimiento de Uribe Turbay en la clínica Fundación Santa Fe, en 2025. En el homenaje estuvieron el papá del político, Miguel Uribe Londoño, y la viuda, María Claudia Tarazona.

En el lugar también estuvo el expresidente, Álvaro Uribe Vélez, y Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá.

¿Qué ha pasado con el caso Miguel Uribe?

En Bajo Sospecha hacemos un recuento de lo sucedido con Miguel Uribe Turbay, luego del atentado del que fue víctima en Modelia. ¿Quién lo asesinó? ¿Ya hay condenas? Una recapitulación de un doloroso hecho para el país.