Por: El Espectador

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Hace exactamente un año, el asesinato de Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial de 39 años, conmocionó al país. El político falleció el 11 de agosto de 2025, dos meses después de sobrevivir inicialmente a un atentado que ocurrió mientras pronunciaba un discurso en el parque El Golfito, ubicado en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá. Desde entonces, el proceso judicial para esclarecer el caso ha experimentado avances y estancamientos, según relata su esposa, María Claudia Tarazona.

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En diálogo con El Espectador, Tarazona expresa la frustración que enfrenta la familia frente a la respuesta de las autoridades. Aunque nueve personas han sido arrestadas por su presunta implicación en el crimen, aún no se esclarece quién fue el responsable intelectual detrás del magnicidio. En palabras de Tarazona: “No siempre hay justicia cuando hay una condena”, pues a pesar de las detenciones la causa principal del asesinato de Uribe Turbay permanece sin resolverse, lo que deja una herida abierta no solo para su familia, sino también para la opinión pública y los seguidores del político.

La Fiscalía, según los avances compartidos por la propia entidad, sostiene que la disidencia de la Segunda Marquetalia, grupo armado disidente, sería la responsable del atentado fatal. Sin embargo, la investigación parece estancada, especialmente en lo que respecta a identificar a los determinadores, es decir, quienes dieron la orden de ejecutar el ataque. Tarazona relata que, al principio, la justicia actuó rápidamente para capturar a los sospechosos, pero luego el ritmo decayó, lo que genera en la familia una profunda sensación de incertidumbre y desprotección.

Entre los involucrados, figura incluso un menor de 15 años, quien habría sido el autor material del disparo, pero solo uno de los detenidos ha proporcionado información relevante acerca de la autoría intelectual. A pesar de los esfuerzos iniciales, la viuda de Uribe Turbay lamenta que la investigación parece haberse detenido justo en el punto más importante: conocer con certeza quién ordenó terminar con la vida de su esposo y por qué.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes han sido capturados por el asesinato de Miguel Uribe Turbay?

De acuerdo con información de El Espectador, las autoridades han capturado a nueve personas relacionadas con el ataque al senador Miguel Uribe Turbay. Entre ellas se encuentra un menor de 15 años, señalado como quien efectuó el disparo durante el atentado. No obstante, aunque se han identificado presuntos responsables materiales, la identidad de los determinadores sigue sin esclarecerse en el proceso judicial.

¿Qué es la Segunda Marquetalia y cuál es su relación con el magnicidio?

Según la Fiscalía, la Segunda Marquetalia es un grupo disidente armado que se considera está detrás del asesinato de Uribe Turbay. Esta organización habría dado la orden de ejecutar el atentado, aunque hasta el momento solo ha sido posible capturar a personas involucradas directamente en el acto, sin lograr identificar con claridad a los autores intelectuales según las investigaciones publicadas por El Espectador.

¿Qué ha pasado con el caso Miguel Uribe?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En Bajo Sospecha hacemos un recuento de lo sucedido con Miguel Uribe Turbay, luego del atentado del que fue víctima en Modelia. ¿Quién lo asesinó? ¿Ya hay condenas? Una recapitulación de un doloroso hecho para el país.