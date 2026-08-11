Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La actividad sísmica no cesó en la madrugada de este martes 11 de agosto, luego del potente terremoto sentido el lunes en el occidente colombiano. Según reportes oficiales del Servicio Geológico Colombiano (SGC), durante las primeras horas del día se presentaron cuatro movimientos sísmicos adicionales. Tres de estos eventos ocurrieron en el departamento del Chocó, mientras el cuarto fue detectado en aguas del océano Pacífico, frente a las costas de Nariño.

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De acuerdo con los boletines emitidos por el SGC, el primer temblor se registró a las 12:12 de la madrugada. Este evento tuvo una magnitud de 3,6 y el epicentro se ubicó a 22 kilómetros de la localidad de Nóvita, Chocó. Además, se reportó una profundidad de 84 kilómetros, lo que sugiere que corresponde a un sismo intermedio, según la clasificación que maneja el propio SGC. Poco después, a las 12:54 a. m., se registró otro movimiento de magnitud 3,0, con epicentro a 21 kilómetros de Nóvita y una profundidad aún mayor: 95 kilómetros. La actividad sísmica continuó con un tercer evento, reportado a las 2:52 de la madrugada, con magnitud 3,2 y epicentro a 33 kilómetros de Sipí, también en Chocó, pero esta vez a una profundidad de 109 kilómetros.

Estos tres sismos en Chocó coinciden con la misma zona donde, un día antes, se había ubicado el epicentro del terremoto más fuerte, lo que para el SGC sugiere posibles réplicas o actividad relacionada. Posteriormente, a las 4:03 a. m., se detectó otro sismo, pero en el océano Pacífico, frente a Nariño, específicamente a 107 kilómetros de Mosquera. Este movimiento, de magnitud 3,1, se registró con una profundidad superficial menor a 30 kilómetros, a diferencia de los otros tres reportados en Chocó.

Entre las 12:12 de la madrugada y las 4:03 de la mañana, se contabilizaron en total cuatro nuevos movimientos. El SGC destacó que estos eventos forman parte del patrón esperado de réplicas tras un terremoto de gran magnitud, pero recordó que no es posible predecir ni el momento ni la intensidad de futuras réplicas. Por ello, recomendó a la población conservar la calma, verificar la seguridad de sus viviendas y seguir de cerca las indicaciones de los organismos de gestión del riesgo.

¿Cuántos sismos se registraron tras el terremoto del lunes según el Servicio Geológico Colombiano?

El Servicio Geológico Colombiano reportó cuatro movimientos sísmicos en la madrugada del martes 11 de agosto, todos posteriores al fuerte terremoto del lunes, de los cuales tres ocurrieron en Chocó y uno en el océano Pacífico, frente a las costas de Nariño.

¿Qué recomendaciones da el Servicio Geológico Colombiano tras una serie de sismos?

El Servicio Geológico Colombiano recomienda mantener la calma, revisar las condiciones de seguridad de las viviendas y seguir las instrucciones de los organismos de gestión del riesgo, ante la posibilidad de réplicas después de un terremoto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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