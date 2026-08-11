Por: Noticiero 90 minutos

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La movilidad en Cali presenta importantes alteraciones como consecuencia de la emergencia provocada por el reciente terremoto, situación que ha obligado a Metro Cali a informar sobre cambios cruciales en el sistema masivo de transporte MÍO. Según comunicados oficiales, los desvíos y modificaciones impactan principalmente la troncal de la Calle Quinta, entre las carreras 39 y 66, uno de los sectores más afectados. Las alteraciones responden a las labores de rescate y atención de la emergencia, que avanzan activamente en la zona.

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En este contexto, se estableció que los buses del MÍO que normalmente circulaban por dicho tramo ahora desviarán por la Autopista Suroriental antes de retomar su recorrido original. Metro Cali también aclaró que, ante la incertidumbre en sectores como Meléndez y áreas cercanas a las terminales Calipso y Aguablanca, la información sobre la operación de rutas hacia la zona de ladera —específicamente las A12A, A12B, A12C y A12D— será actualizada a través de los canales oficiales de la compañía. Esto en vista de la volatilidad de las condiciones y con el propósito de garantizar la seguridad de los usuarios.

De acuerdo con reportes de Metro Cali en sus redes sociales, por recomendación de las autoridades y mientras persisten las labores de rescate lideradas por bomberos y organismos de atención, varias rutas experimentan suspensiones, retrasos o desvíos. Las rutas A04, A70, A03, A72A, A72B y A73 han sido suspendidas temporalmente. Por su parte, la ruta P75 funcionará únicamente hasta la Terminal Simón Bolívar, mientras que las rutas P47A y P47B tendrán su punto de retorno en la Carrera 39 con Autopista. El servicio regular se retomará directamente en la estación Caldas.

En cuanto al MÍO Cable, Metro Cali informó que el servicio continuará suspendido hasta tanto concluyan los diagnósticos técnicos sobre los daños que sufrió la terminal Cañaveralejo y demás estaciones del sistema tras el sismo. Como alternativa, se habilitó una alianza con las empresas de transporte de gualas, permitiendo a los habitantes de la Comuna 20 abordar estos vehículos dentro del sector y trasladarse hasta la bahía externa de la Terminal Cañaveralejo. Desde allí, se puede ingresar a la estación Unidad Deportiva del MÍO para continuar los desplazamientos.

Todo esto se implementa con el fin de mantener oportunidades de movilidad para la población afectada, adaptándose de manera temporal a la situación de emergencia y priorizando la seguridad, según lo comunicado oficialmente por Metro Cali.

¿Qué rutas del MÍO están suspendidas actualmente en Cali?

De acuerdo con lo informado por Metro Cali, las rutas A04, A70, A03, A72A, A72B y A73 se encuentran suspendidas debido a las labores de rescate tras el terremoto. Otras rutas, como la P75, presentan cambios en su recorrido prestando servicio solo hasta la Terminal Simón Bolívar, mientras que las rutas P47A y P47B llegan hasta la Carrera 39 con Autopista antes de retornar.

¿Cómo se garantiza la movilidad en Cali durante la suspensión del MÍO Cable?

La operación del MÍO Cable sigue suspendida mientras se evalúan los daños ocasionados por el terremoto. Como alternativa, Metro Cali estableció un acuerdo con empresas de gualas para conectar a los habitantes de la Comuna 20 con el sistema MÍO, permitiendo el traslado hasta la Terminal Cañaveralejo y desde allí acceder a la estación Unidad Deportiva del MÍO para continuar su trayecto por la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.