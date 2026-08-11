Alexander Giraldo permanece en la zona de rescate del barrio Capri, en el sur de Cali, mientras los organismos de socorro buscan a su hija, Iliana Giraldo Aponte, y a otros familiares que habrían quedado atrapados tras el colapso de dos edificios.

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La angustia de una familia en Cali quedó reflejada en un video que muestra a Alexander Giraldo, padre de Iliana Giraldo Aponte, una niña de 11 años, esperando noticias sobre el rescate de su hija, quien permanece atrapada entre los escombros de dos edificios que colapsaron en el barrio Capri.

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El hombre se encuentra en inmediaciones de la zona de emergencia, mientras equipos de rescate trabajan entre toneladas de concreto, estructuras metálicas y otros elementos que dificultan el acceso a las personas que permanecen bajo los restos de las edificaciones.

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En medio de la desesperación, Alexander aparece sin saber qué más hacer ayudando a los organismos de socorro para encontrar a su hija con vida. Cada minuto se convierte en una angustiosa espera para la familia, que mantiene la esperanza de recibir buenas noticias.

#ACTUALIDAD | Es Alexander Giraldo, padre de la niña de 11 años Iliana Giraldo Aponte, que se encuentra atrapada entre los #Escombros de los dos #Edificios que se derrumbaron en el barrio Capri, al sur de #Cali. Su angustia crece cada minuto para que la encuentren con vida, junto… pic.twitter.com/L0BCU4o9gB — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 11, 2026

De acuerdo con la información entregada por familiares, Iliana se encontraría bajo los escombros junto con sus abuelos. Desde el momento del colapso, los equipos especializados han adelantado labores de búsqueda con maquinaria, caninos y tecnología para intentar localizar a los sobrevivientes.

La situación también tiene un componente especialmente doloroso para la familia, pues entre las personas que buscan se encuentra Carlos Aponte, reconocido exreportero de Noticias Caracol, quien pasó de cubrir durante años historias desde el otro lado de las cámaras a convertirse en protagonista de una tragedia que afecta directamente a sus seres queridos.

En declaraciones entregadas a Blu Radio, Aponte explicó que sus padres se encontraban cuidando a su pequeña nieta cuando ocurrió el terremoto. Según su relato, los familiares habrían buscado refugio en el baño del apartamento, pero el desplome de la estructura habría dejado varias vigas y toneladas de material bloqueando el acceso de los rescatistas.

El periodista también aseguró que los equipos utilizados durante la emergencia habrían permitido detectar señales compatibles con la presencia de personas con vida en el lugar.

“No perdemos la esperanza de encontrarlos con vida”, manifestó Aponte durante su intervención radial.

La información sobre posibles sobrevivientes continúa siendo verificada por los organismos de emergencia, que mantienen las labores de búsqueda en el sector.

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La tragedia ha significado un cambio radical para Carlos Aponte, quien recordó que durante su trayectoria periodística estuvo acostumbrado a cubrir emergencias y preguntar por las historias de otras familias.

“Yo era el que preguntaba antes y ahora me están preguntando, es muy duro porque ya son los de uno y uno no quiere eso”, expresó el comunicador, según lo divulgado por Blu Radio.

Mientras tanto, Alexander Giraldo continúa esperando. Su hija Iliana y sus familiares permanecen en el centro de una operación de rescate que concentra la atención de la ciudad. Los organismos de socorro mantienen el llamado a permitir que los equipos especializados trabajen en la zona y eviten acercamientos que puedan poner en riesgo tanto a los rescatistas como a las personas atrapadas.

Por ahora, la esperanza de encontrar con vida a Iliana y a sus familiares permanece intacta, mientras Cali sigue atenta al desarrollo de las labores de rescate.

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