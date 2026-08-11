Por: CENET

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La Registraduría Nacional del Estado Civil anunció la suspensión temporal de los servicios de identificación en varias de sus sedes ubicadas en el occidente y centro del país. Esta medida fue adoptada luego de que un movimiento sísmico ocurrido el lunes 10 de agosto causara afectaciones en infraestructura y equipos de varias oficinas, según lo informó la misma entidad. La suspensión, que responde a razones de seguridad tanto para los ciudadanos como para los funcionarios, se mantendrá de forma preliminar hasta el viernes 14 de agosto, mientras se realiza una evaluación exhaustiva de las instalaciones implicadas.

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La Registraduría explicó que la suspensión solo aplica en puntos donde las condiciones actuales no permiten garantizar el funcionamiento seguro de las sedes. Durante este período, la entidad llevará a cabo análisis para determinar el estado estructural de las oficinas y evaluar si pueden seguir prestando sus servicios, así como definir la fecha de reapertura.

En cuanto a las regiones más afectadas, en el Valle del Cauca la medida cobija la Delegación Departamental de Cali, la Registraduría Especial, las auxiliares de Pasoancho y La Estación, y las oficinas ubicadas en Buga, El Águila, Sevilla y Buenaventura. Por su parte, en Caldas se determinó la suspensión en la Registraduría Especial de Manizales y la Auxiliar número 2. En el Chocó, fueron afectados los servicios en Nóvita, Sipí, la Delegación Departamental de Quibdó y la Registraduría Especial de la ciudad. Para Risaralda, las sedes cerradas incluyen la Delegación Departamental y la Registraduría Especial de Pereira, además de la sede de Dosquebradas. Finalmente, en Quindío, la Delegación Departamental de Armenia también suspendió atención.

La Registraduría aclaró que informará oportunamente sobre la reapertura de las oficinas conforme avance la evaluación de daños y compartirá alternativas que permitan continuar la atención a los ciudadanos mientras permanezcan cerradas las oficinas afectadas. También resaltó su solidaridad con las personas damnificadas y las familias de quienes perdieron la vida debido al terremoto, agradeciendo la labor de organismos de socorro, autoridades y todas las instituciones involucradas en el manejo de la emergencia.

Además, la entidad reiteró que la prioridad durante esta emergencia es la seguridad y la vida de quienes acuden a sus sedes y de sus funcionarios. Manifestó que seguirá informando regularmente sobre las condiciones de cada oficina y las medidas adoptadas para garantizar la atención esencial a los ciudadanos, destacando el compromiso de su personal en las diferentes regiones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Registraduría Nacional del Estado Civil suspendió sus servicios de identificación en varias regiones?

La Registraduría Nacional del Estado Civil suspendió temporalmente los servicios de identificación en varias de sus oficinas debido a las afectaciones ocasionadas por un terremoto el 10 de agosto. Según la entidad, las sedes presentaron daños en infraestructura y equipos, por lo que la decisión busca salvaguardar la seguridad de los ciudadanos y funcionarios mientras se evalúan las condiciones para reabrir.

¿Cuáles sedes de la Registraduría fueron cerradas tras el terremoto y cómo informará la entidad sobre la reapertura?

La suspensión afecta sedes en Valle del Cauca, Caldas, Chocó, Risaralda y Quindío, incluyendo oficinas en Cali, Manizales, Quibdó y Armenia, entre otras. La Registraduría informó que comunicará a la ciudadanía sobre la reapertura una vez finalicen las revisiones y también dará a conocer opciones para seguir atendiendo a quienes lo requieran mientras haya puntos cerrados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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