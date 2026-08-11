El fuerte terremoto que sacudió a Colombia el lunes 10 de agosto no solo dejó daños materiales en diferentes regiones del país. En Ibagué, el movimiento telúrico también obligó a decenas de familias a abandonar temporalmente sus viviendas ante las afectaciones que se presentaron en un conjunto residencial.

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La preocupación se concentra en el complejo residencial Alta Vista, donde 48 familias fueron evacuadas luego de que el sismo provocara daños en algunas de las torres y en la zona de parqueaderos.

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Para los habitantes, la situación representa una incertidumbre que va más allá de los daños visibles: por ahora no tienen certeza sobre cuándo podrán regresar a sus hogares ni cuáles serán las condiciones de las edificaciones después de las evaluaciones correspondientes.

Familias de Ibagué permanecen con preocupación

El temor entre los residentes aumentó después de observar las afectaciones que dejó el movimiento telúrico en la estructura del conjunto. La prioridad de las autoridades, en este momento, es determinar si las zonas afectadas ofrecen condiciones adecuadas para que las personas puedan volver a ingresar.

La alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, informó sobre las acciones adelantadas en la ciudad luego del terremoto y señaló que los organismos de emergencia mantienen la atención sobre los puntos que registraron daños.

El balance preliminar entregado por la Alcaldía reportó 17 edificaciones afectadas en Ibagué, además de cuatro instituciones prestadoras de servicios de salud y cuatro instituciones educativas. Hasta ese momento, las autoridades no habían reportado personas heridas ni víctimas mortales en la ciudad.

La situación de Alta Vista, sin embargo, mantiene en alerta a las familias que tuvieron que salir de sus viviendas. Para ellas, el principal interrogante es qué ocurrirá con sus hogares mientras avanzan las inspecciones.

Un terremoto que se sintió con fuerza en el Tolima

El sismo de magnitud 7.4 tuvo su epicentro en inmediaciones de San José del Palmar, Chocó, y fue sentido con fuerza en diferentes departamentos del país. Ibagué, ubicada en el Tolima, estuvo entre las ciudades donde se reportaron afectaciones estructurales.

El terremoto también dejó daños en otras zonas del país y obligó a activar protocolos de emergencia para revisar edificaciones y atender a las comunidades afectadas.

Aunque el epicentro estuvo lejos de la capital tolimense, la fuerza del movimiento dejó claro el nivel de exposición de algunas construcciones. Expertos citados tras la emergencia han advertido que Ibagué se encuentra entre las ciudades colombianas con un nivel alto de riesgo sísmico, por lo que la revisión de las estructuras resulta fundamental después de un movimiento de esta magnitud.

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Mientras continúan las evaluaciones, las 48 familias de Alta Vista enfrentan una situación marcada por la incertidumbre: dejaron atrás sus apartamentos por seguridad y ahora esperan conocer qué tan graves son los daños y, sobre todo, cuándo podrán volver a sentirse seguras en sus propias viviendas.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.