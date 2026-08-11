Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Laura Nathali Forero Montealegre, de 38 años, fue identificada como la víctima mortal de un violento ataque perpetrado el domingo 9 de agosto en el conjunto residencial Santa Ana, en la zona rural del municipio de Flandes, Tolima. Según la información conocida, Forero Montealegre residía en Dubái, donde adelantaba actividades relacionadas con el modelaje, el emprendimiento y la venta de prendas de vestir, así como otros productos. Había regresado recientemente a Colombia con el propósito de compartir tiempo con sus hijos, su pareja y otros familiares.

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Durante su estadía, que llevaba aproximadamente una semana, Forero Montealegre se encontraba hospedada en una casa quinta dentro del conjunto residencial ubicado en la vereda Camalá. De acuerdo con la información preliminar, cerca de las 5:15 de la tarde, varios hombres armados habrían ingresado al lugar y dispararon en contra de las personas presentes en la vivienda.

Como resultado del ataque, Forero Montealegre sufrió graves heridas por arma de fuego. Aunque fue trasladada de inmediato a un centro asistencial en Girardot, falleció antes de poder recibir atención médica. En el mismo hecho también resultó herido Brandon Jiménez Valero, quien permanece bajo observación médica. La identidad y el motivo detrás del ataque aún no han sido establecidos oficialmente por las autoridades.

Desde el momento de los hechos, organismos de seguridad comenzaron la investigación para esclarecer el crimen. Entre las primeras actuaciones, se destaca la ubicación en la ciudad de Bogotá de un vehículo que, según las pesquisas, estaría vinculado al ataque. Esta diligencia hace parte de los esfuerzos de los organismos de inteligencia para establecer la posible ruta utilizada por los responsables e identificarlos.

Hasta ahora, no se ha confirmado si alguna de las personas presentes en la vivienda tenía amenazas previas o si existía un móvil claro detrás del ataque. La recolección de material probatorio y la verificación de información continúan siendo las prioridades de las autoridades para avanzar en el esclarecimiento del caso. De acuerdo con la información disponible, los investigadores trabajan en varios frentes para dar claridad sobre este homicidio que ha generado conmoción en la comunidad.

¿Qué información han entregado las autoridades sobre el ataque en Flandes, Tolima?

Las autoridades han señalado que el ataque ocurrió en el conjunto residencial Santa Ana, en Flandes, Tolima, donde varios hombres armados ingresaron y dispararon contra las personas presentes. Aunque los motivos aún no han sido establecidos, las investigaciones avanzan y se han encontrado indicios, como un vehículo en Bogotá posiblemente relacionado con el hecho.

¿Qué actividades desarrollaba Laura Nathali Forero Montealegre antes del ataque?

De acuerdo con la información obtenida, Laura Nathali Forero Montealegre residía en Dubái, donde se dedicaba al modelaje y el emprendimiento, además de comercializar prendas de vestir y otros productos. Había regresado temporalmente a Colombia para reunirse con su familia antes de ser víctima del ataque.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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