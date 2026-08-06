La economía popular, comunitaria y campesina, uno de los focos principales del gobierno actual, ahora tiene una herramienta más camino a la prosperidad.

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Y es que en los últimos días se conformó oficialmente la Alianza Nacional Economías para la Vida, en un encuentro nacional de 3 días que lideró el Departamento de Prosperidad Social (DPS) y al que asistieron representantes de 120 organizaciones.

“Voceros y voceras de esos procesos de integración, cooperativas de integración de segundo nivel, juntanzas de consejos comunitarios, asociaciones de juntas comunales, procesos de integración solidaria de la economía popular. Así que ellos han nombrado delegados y delegadas. Esos procesos territoriales que se lograron consolidar en el gobierno Petro dan un salto más. Crearon la integración a nivel nacional que les permita desplegar mucho más sus capacidades en todo el territorio nacional”, señaló Mauricio Rodríguez Amaya, director del DPS, en entrevista para Pulzo.

¿Qué es la Alianza Nacional Economías para la Vida?

Esta es una alianza, que según su declaración política oficial de conformación, trabaja sobre 5 ejes estratégicos:

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Propuesta organizativa y comunitaria.

Agenda programática.

Educación y generación de capacidades.

Gestión de recursos y finanzas.

Plan de comunicación.

“Este es un paso importante para la asociatividad solidaria. Hemos ayudado a la creación de cooperativas, procesos comunitarios y organizaciones en todo el país. Se acordó un plan que camina hacia la creación de una Confederación Nacional de Organizaciones Regionales de Integración”, dijo Mauricio Rodríguez Amaya, director del DPS.

El objetivo de la alianza es ayudar a consolidar un modelo de desarrollo desde las comunidades. Esta iniciativa reúne a organizaciones sociales, comunitarias, campesinas, étnicas, populares, solidarias, asociativas y del cuidado, que buscan fortalecer la organización territorial, defender la vida y construir una agenda común que impulse el desarrollo con justicia social, cooperación y solidaridad.

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¿Y qué son las “economías para la vida”? según la declaración política, son aquellas “formas de producir, cuidar, intercambiar, financiar, comunicar y organizar que ponen en el centro la dignidad humana, la justicia social, la soberanía alimentaria, la defensa del agua, la tierra, las semillas, los bienes comunes y los saberes de los pueblos”. Además, estas privilegian la cooperación, el trabajo asociativo, la ayuda mutua y la solidaridad como caminos para generar autonomía y bienestar en los territorios.

¿Qué pasaría con la alianza de cara al gobierno de Abelardo De La Espriella?

Al ser cuestionado por lo que podría suceder con esta alianza de cara al gobierno entrante, el director del DPS señaló que esta conformación le pertenece a las comunidades.

“Nosotros aspiramos que el gobierno que llega pues dé continuidad a los planes que se están dando en la vigencia 2026. En Prosperidad Social hemos suscrito 8 convenios regionales por un monto global de 140.000 millones de pesos. La tarea del Gobierno, de asegurar el fomento, por lo menos en lo que nosotros dejamos diseñado, está asegurado. Falta, por supuesto, que el Gobierno entienda la necesidad de continuar la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo que va hasta junio de 2027”, concluyó.

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