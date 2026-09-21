Lulo Bank lanzó oficialmente Lulo Empresas, una plataforma de banca empresarial 100 % digital que busca reducir los costos y trámites que enfrentan las compañías colombianas al acceder a servicios financieros.

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Héctor Martínez, vicepresidente de banca de empresas de Lulo Bank, explicó a Pulzo que uno de los principales diferenciales será el costo de las transacciones.

Mientras algunos bancos tradicionales cobran entre $3.000 y $5.000 por cada pago ACH, Lulo Empresas ofrecerá este servicio por $950, una tarifa hasta cinco veces más económica. Además, las empresas no tendrán que pagar por acceder al portal digital, cuyo costo será de $0.

La plataforma ya cuenta con 200 empresas vinculadas y ha desembolsado más de $100.000 millones en créditos de capital de trabajo y operaciones de factoring.

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Asimismo, más de $500.000 millones han sido movilizados mediante las cuentas empresariales.

Otro de los cambios está relacionado con el proceso de vinculación. Las compañías podrán abrir sus cuentas y acceder a los servicios sin desplazarse a oficinas, enviar documentos físicos, utilizar impresoras o huelleros.

De esta manera, Lulo Bank busca trasladar al segmento empresarial parte de la experiencia digital que ya ofrece a sus clientes individuales.

Lulo Empresas permite realizar pagos mediante la red ACH, solicitar financiación para capital de trabajo, acceder a factoring y administrar recursos desde un portal completamente digital.

Martínez destacó que la entidad busca convertirse en el primer neobanco de Colombia con una oferta de banca empresarial 100 % digital. Lulo Bank inició operaciones como neobanco para personas hace casi siete años y actualmente cuenta con cerca de 500.000 clientes individuales.

La entidad está vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia y pertenece al Grupo Gilinski. Su propuesta empresarial busca competir con la banca tradicional mediante menores costos, procesos digitales y acceso remoto a los servicios financieros.

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