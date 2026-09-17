Pulzo está presente en Latam Fintech Market, en Barranquilla, el evento más importante de la industria de ‘fintech’ en el país. En ese marco, Gabriel Santos exaltó los logros que, en pocos años, han alcanzado las empresas que hacen parte de dicho ecosistema.

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Según explicó, han sido 10 años de crecimiento sostenido, en los que estas compañías contribuyeron a ampliar la oferta de servicios financieros que antes no estaba disponible para buena parte de la población.

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El dirigente gremial resaltó que este proceso también ha permitido que millones de colombianos ingresen a la formalidad financiera. Santos señaló que el avance del sector no debe entenderse como una confrontación empresarial, sino como el resultado de una mayor competencia dentro del sistema, con nuevas alternativas para los usuarios.

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“10 años construyendo el sector financiero que Colombia no tenía y no es de ninguna forma empresarial ni polémico sino por el contrario hemos logrado ver una competencia franca, ingresando a millones de personas a la formalidad financiera”, expresó.

Santos también recordó los inicios de esta industria, cuando un grupo reducido de emprendedores decidió apostar por transformar el acceso a los servicios financieros mediante herramientas tecnológicas. Según su relato, lo que en un comienzo parecía una apuesta similar a una “pelea de David contra Goliat” fue tomando fuerza hasta consolidar un gremio alrededor de esa meta.

“Parecía una pelea de David contra Goliat, donde cinco personas sentadas en una oficina creían que podían cambiar el acceso para millones de colombianos a través de las finanzas y se fue consolidando el gremio con esta aspiración”, dijo.

Uno de los cambios más visibles está relacionado con la manera en que los colombianos hacen sus transacciones. De acuerdo con las cifras mencionadas por Santos, cerca del 75 % de las transacciones ya se hacen mediante una billetera digital, lo que refleja el crecimiento que han tenido estas plataformas en el país y su incorporación a las actividades financieras cotidianas.

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El presidente de ColombiaTech también destacó el impacto de Bre-B, el sistema de pagos inmediatos, al señalar que desde su entrada en funcionamiento ya se han registrado más de 1,2 billones de operaciones y se han movilizado cerca de $184 millones, cifras que, según su intervención, muestran la dimensión que ha alcanzado la digitalización de los pagos en Colombia.

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