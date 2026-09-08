Pagar una matrícula universitaria, un impuesto predial o la compra de un electrodoméstico de alto valor por internet podrá ser más sencillo para los colombianos, luego de un cambio implementado en el sistema de Pagos Seguros en Línea (PSE), operado por ACH Colombia.

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La modificación está enfocada en las transacciones de alto valor y busca reducir las dificultades que anteriormente podían presentarse cuando los usuarios intentaban pagar sumas elevadas a través de PSE.

Uno de los principales inconvenientes estaba relacionado con los límites establecidos por algunas entidades bancarias para este tipo de operaciones. Cuando el valor de una obligación superaba ese tope, el usuario debía recurrir a movimientos adicionales para completar el pago o buscar mecanismos alternativos.

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Con la nueva posibilidad, los pagos de mayor cuantía podrán efectuarse en una sola operación, siempre que las condiciones y límites aplicables de la entidad financiera permitan procesar el monto correspondiente.

Esto puede facilitar situaciones cotidianas como el pago de matrículas y otros compromisos educativos, impuestos, compras de electrodomésticos y diferentes obligaciones que representan desembolsos importantes para los hogares.

PSE busca reducir trámites para los usuarios

La modificación apunta a que el proceso sea más directo y evitar que una persona tenga que dividir un mismo pago en varias operaciones únicamente por restricciones relacionadas con el monto.

Luis Alberto Fernández Pulido, vicepresidente de Operaciones y Tecnología de ACH Colombia, explicó que este tipo de cambios buscan responder a las necesidades de los usuarios y simplificar su experiencia dentro del sistema de pagos electrónicos.

De esta manera, PSE continúa ampliando las posibilidades para hacer operaciones digitales desde las entidades financieras, en un momento en el que este mecanismo tiene un papel cada vez más importante en los pagos cotidianos de los colombianos.

La relevancia de este sistema también se refleja en su volumen de operaciones. ACH Colombia informó que PSE procesó más de 600 millones de transacciones entre enero y agosto de 2026, mientras que en julio alcanzó un récord mensual de más de 90 millones de operaciones.

El cambio en las transacciones de alto valor busca, precisamente, que ese crecimiento también esté acompañado de una experiencia más sencilla para quienes necesitan mover sumas importantes.

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Así, una persona que deba cumplir con una obligación de alto valor ya no tendría que recurrir necesariamente a varios movimientos para completar el pago, sino que podrá utilizar PSE en una única operación cuando el monto sea admitido por su entidad financiera.

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