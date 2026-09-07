Los Certificados de Depósito a Término (CDT) continúan ganando popularidad entre los colombianos como una alternativa de ahorro e inversión, impulsados por las tasas de interés y sus beneficios tributarios.

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Según Carlos Correa, director ejecutivo de MejorCDT, actualmente cerca de 2,5 millones de personas tienen dinero invertido en estos productos.

Uno de los principales cambios está en el crecimiento del monto promedio invertido.

En 2020, el promedio era de $41 millones, mientras que actualmente supera los $61 millones, lo que evidencia que los usuarios no solo mantienen su interés en los CDT, sino que cada vez destinan más recursos a ellos.

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En materia de rentabilidad, algunos CDT ofrecen tasas de hasta 12,9% efectivo anual a un año, mientras la inflación se ubica alrededor de 6%.

Esto permite obtener rendimientos reales atractivos frente a otros periodos, cuando las tasas eran más altas, pero también lo era la inflación.

Correa destacó además ventajas tributarias: al declarar renta se reportan las ganancias obtenidas y no todo el capital invertido; la retención es menor que en algunas cuentas de ahorro de alto rendimiento y el banco asume el 4×1.000.

Actualmente, los CDT representan cerca del 35% del dinero bancario y se mantienen como una opción de inversión de bajo riesgo y rendimientos predecibles.

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