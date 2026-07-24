Por: VALORA ANALITIK

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Las tasas que ofrecen los certificados de depósito a término (CDT) continúan en niveles elevados, después del aumento de la tasa de intervención del Banco de la República al 12 %.

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Este comportamiento mantiene estos productos como una de las principales alternativas de ahorro para los colombianos y, según expertos del sector, todavía podría registrar nuevos incrementos.

De acuerdo con un análisis de MejorCDT, aunque en esta ocasión el traslado del incremento de la tasa de referencia hacia los productos de captación ha sido más gradual que a comienzos de año, el mercado mantiene rendimientos de doble dígito tanto para plazos cortos como largos.

Con base en el monitoreo hecho por la plataforma, las mejores tasas disponibles en el mercado alcanzan actualmente 13,51 % efectivo anual para CDT a 12 meses, 13,30 % a 18 meses, mientras que los plazos de seis y nueve meses ofrecen rentabilidades de hasta 12,60 % efectivo anual.

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Incluso los CDT a tres meses mantienen tasas de 11,20 %, reflejando que los rendimientos continúan siendo atractivos en prácticamente todos los horizontes de inversión.

Para Omar Casas, gerente general de MejorCDT, esperar nuevos incrementos puede significar perder oportunidades de rentabilidad en un contexto en el que las tasas ya se encuentran en niveles históricamente atractivos.

“El mercado ya está en un momento extraordinario con tasas superiores al 13 %. Quedarse esperando a ver qué tanto más suben los bancos significa dejar la prima quieta perdiendo valor frente a la inflación actual”, señaló.

¿Quiénes están adquiriendo CDT en Colombia?

El comportamiento del mercado también comienza a verse reflejado en la oferta de diferentes entidades financieras.

Ban100 informó que su CDT digital ofrece actualmente una tasa de hasta 12,60 % efectivo anual, con un monto mínimo de apertura de $ 250.000, en un contexto en el que el aumento de las tasas de interés ha incrementado el interés de los usuarios por productos de ahorro e inversión administrados a través de canales digitales.

Según la entidad, el monto promedio de apertura de estos CDT digitales se ubicó alrededor de $10 millones durante 2025, comportamiento que se mantiene como tendencia durante 2026.

Ese mayor atractivo de los CDT también empieza a reflejarse en el perfil de quienes están utilizando estos productos.

Un análisis elaborado por KOA Compañía de Financiamiento encontró que 59,84 % de las aperturas de CDT corresponde a personas entre los 25 y los 44 años, mientras que 79,53 % de los clientes pertenece a los estratos 2, 3 y 4, lo que evidencia una mayor participación de hogares de ingresos medios y personas en plena etapa laboral dentro del ahorro formal.

La entidad también encontró que cerca del 71 % de las inversiones se concentra en plazos entre siete y doce meses, siendo precisamente el horizonte de un año el más utilizado por los clientes.

Además, el valor promedio de apertura ronda los $ 15 millones, una cifra que, según KOA, muestra que el CDT dejó de percibirse como un instrumento reservado para inversionistas tradicionales y se consolida como una alternativa cada vez más utilizada por quienes buscan combinar seguridad, rentabilidad y planificación financiera.

De acuerdo con la compañía, este comportamiento coincide con el avance de la inclusión financiera en Colombia y con el crecimiento de los canales digitales para contratar productos de ahorro, factores que han contribuido a ampliar el acceso de más personas a instrumentos de inversión conservadores y respaldados por el sistema financiero.

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