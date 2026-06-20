Junio es uno de los meses más esperados por millones de trabajadores en Colombia. Antes de que termine el mes, las empresas deben pagar la prima de servicios de mitad de año, un dinero extra que para muchos representa un alivio económico, la posibilidad de ponerse al día con algunas cuentas o incluso darse uno que otro gusto.

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Sin embargo, la realidad es que buena parte de ese dinero suele desaparecer más rápido de lo esperado. Entre compras impulsivas, gastos no planeados y deudas acumuladas, la prima termina convirtiéndose en “plata de bolsillo” que dura apenas unos días.

De hecho, un análisis de conversaciones en redes sociales realizado por LLYC encontró que muchos colombianos tienen dudas sobre cuál es la mejor forma de utilizar este ingreso adicional. Ahorrar, invertir, pagar deudas o simplemente gastar son algunas de las preguntas que más se repiten entre quienes están próximos a recibir este dinero.

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Ante ese panorama, expertos en educación financiera entregaron varias recomendaciones para que la prima no se esfume y pueda convertirse en una ayuda real para mejorar las finanzas personales.

Defina metas antes de recibir la plata

Uno de los principales consejos es tener claro para qué se usará el dinero. Los expertos recomiendan fijar objetivos a corto, mediano y largo plazo para evitar que la prima termine gastándose sin un propósito definido.

Arme o fortalezca su fondo de emergencia

Los imprevistos llegan cuando menos se esperan. Por eso, una alternativa es destinar al menos el 20 % de la prima a un fondo de emergencia que permita cubrir gastos inesperados sin necesidad de acudir a préstamos o tarjetas de crédito.

Aproveche para salir de deudas

Si tiene obligaciones pendientes con intereses altos, la prima puede convertirse en una oportunidad para reducirlas o eliminarlas. Esto no solo mejora la salud financiera, sino que también libera recursos para otros proyectos en el futuro.

Invertir no es solo para quienes tienen mucho dinero

Aunque muchas personas creen que invertir requiere millones de pesos, hoy existen alternativas que permiten empezar con montos relativamente bajos. La clave está en identificar el nivel de riesgo que se está dispuesto a asumir y elegir una opción acorde con los objetivos financieros.

Invierta también en conocimiento

Otra posibilidad es utilizar parte de la prima para fortalecer habilidades personales o profesionales. Cursos, capacitaciones o libros relacionados con educación financiera pueden ayudar a tomar mejores decisiones con el dinero en el futuro.

(Ver también: Dan aviso a miles de trabajadores en Colombia: no recibirán la prima y les explican los motivos)

Más allá de representar un ingreso adicional, la prima puede convertirse en una herramienta para ordenar las finanzas, reducir preocupaciones económicas y construir hábitos que tengan un impacto positivo durante el resto del año. La diferencia, según los expertos, está en planear qué hacer con ese dinero antes de que llegue a la cuenta bancaria.

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