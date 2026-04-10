Hacer un posgrado en Colombia sí puede representar un aumento en los ingresos. De acuerdo con datos del Observatorio Laboral para la Educación, hay maestrías que son muy rentables en Colombia y mejoran significativamente el salario y brindan mayores oportunidades frente a quienes solo cuentan con pregrado.

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Pero no en todas las áreas por igual. Datos del Observatorio Laboral para la Educación muestran que el impacto varía según el campo de estudio, con sectores donde el salto salarial es evidente desde el primer año.

El impacto, sin embargo, no es igual en todos los casos. Factores como el área de estudio, la experiencia y el tipo de programa influyen directamente en el resultado.

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¿Cuáles son las maestrías que más ayudan a multiplicar los ingresos?

Las cifras muestran que el incremento puede ser significativo y, en algunos casos, superar el 20 %. No obstante, este aumento no siempre es inmediato, ya que suele reflejarse cuando el profesional accede a un mejor cargo o cambia de empleo.

Además, hay áreas donde el impacto es más evidente. Entre las que registran mayores incrementos se encuentran:

TIC

Salud

Ingeniería

Economía y finanzas

Administración y negocios

Esta diferencia se explica por factores como la demanda del mercado, el nivel de especialización requerido y el tipo de cargos a los que se puede acceder con un posgrado. En sectores estratégicos, la maestría no solo mejora el perfil profesional, sino que también abre la puerta a posiciones mejor remuneradas en menos tiempo.

TIC: los mayores ingresos desde el primer año

Las maestrías en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, como programación, ciencia de datos o mecatrónica, encabezan el aumento salarial en el país. Este comportamiento está directamente relacionado con la alta demanda de talento especializado y la escasez de profesionales con formación avanzada en estas áreas.

En este campo, los egresados logran ubicarse rápidamente en los rangos salariales más altos, incluso desde su primer año laboral:

32,9 % gana más de 9 salarios mínimos

25,3 % entre 6 y 9 salarios mínimos

21,4 % entre 4 y 6 salarios mínimos

Estos datos reflejan que una amplia mayoría de profesionales con maestría en TIC supera los 4 salarios mínimos, lo que convierte a este sector en uno de los más rentables. Además, este tipo de formación suele estar asociada a cargos técnicos altamente especializados o roles estratégicos en empresas, donde el valor del conocimiento es especialmente alto.

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Administración y derecho: el salto más evidente

En áreas como administración de empresas, finanzas, contaduría o derecho, el cambio frente al pregrado es uno de los más notorios. Antes de cursar una maestría, muchos profesionales se ubican en rangos salariales medios y enfrentan un crecimiento más lento dentro de las organizaciones.

Con el posgrado, el panorama cambia de forma significativa:

24,6 % gana más de 9 salarios mínimos o 15.758.145 de pesos colombianos.

20,7 % entre 6 y 9 salarios mínimos

24 % entre 4 y 6 salarios mínimos

Este salto está relacionado con el tipo de habilidades que se adquieren en estos programas. Las maestrías en estas áreas fortalecen competencias en liderazgo, análisis estratégico y toma de decisiones, lo que permite acceder a cargos directivos o de mayor responsabilidad. En consecuencia, el aumento salarial no solo responde al título en sí, sino al tipo de funciones que los egresados pueden asumir dentro de las organizaciones.

Ingeniería: crecimiento sostenido y competitivo

En ingeniería, industria y construcción, el impacto de la maestría se da de forma progresiva, pero con resultados consistentes. Se trata de un campo con alta competencia en Colombia, donde el posgrado funciona como un factor diferenciador frente a otros profesionales.

Los datos muestran una clara redistribución hacia mejores niveles de ingreso:

25,9 % gana entre 4 y 6 salarios mínimos

13,3 % supera los 9 salarios mínimos o 15.758.145 de pesos colombianos.

Este último dato es especialmente relevante, ya que antes de realizar una maestría menos del 1 % alcanzaba ese nivel salarial. Esto indica que el posgrado no solo mejora el ingreso, sino que también amplía las posibilidades de acceder a proyectos más complejos, cargos técnicos especializados o roles de supervisión.

Salud: ingresos altos con mejoras más graduales

En el sector salud, los salarios de entrada ya son relativamente altos frente a otras áreas, lo que hace que el impacto de la maestría sea menos abrupto, aunque sigue siendo importante.

Con el posgrado, los ingresos tienden a consolidarse en rangos más altos:

50,8 % gana más de 4 salarios mínimos

80,3 % supera los 2,5 salarios mínimos

En este caso, la maestría no solo mejora el salario, sino que también permite acceder a campos de especialización, investigación o gestión en salud. Esto amplía las oportunidades laborales y fortalece la estabilidad profesional, más allá del ingreso inmediato.

Educación: la maestría transforma las condiciones laborales

En las carreras de educación, donde los salarios iniciales suelen ser bajos, el efecto de la maestría es más evidente en la mejora de las condiciones laborales.

Tras obtener el posgrado, los ingresos se redistribuyen hacia rangos más favorables:

53,3 % gana entre 2,5 y 4 salarios mínimos

32,1 % entre 4 y 6 salarios mínimos

Este cambio está relacionado con factores como el escalafón docente en el sector público, que reconoce la formación académica adicional. De esta manera, la maestría no solo incrementa el salario, sino que también mejora la estabilidad laboral y las posibilidades de crecimiento dentro del sistema educativo.

Otras áreas restables para estudiar maestrias

En campos como ciencias sociales, humanidades y servicios, el impacto del posgrado también es significativo, especialmente si se compara con los ingresos del pregrado, donde predominan los rangos más bajos.

Los datos muestran avances importantes en estos sectores:

En ciencias sociales, el 44,2 % gana más de 4 salarios mínimos

En humanidades, el 76,4 % supera los 2,5 salarios mínimos

En servicios, el 53,6 % gana más de 4 salarios mínimos

Aunque estos campos no lideran los salarios más altos, sí evidencian que la maestría puede ser un factor clave para mejorar las condiciones laborales y aumentar los ingresos en el mediano plazo.

¿Vale la pena hacer una maestría en Colombia?

Los datos muestran que sí, pero con una condición clara: la rentabilidad depende del campo de estudio y de cómo se articule el posgrado con la trayectoria profesional.

Mientras áreas como TIC, negocios o ingeniería permiten acceder más rápidamente a salarios altos, otras ofrecen mejoras más progresivas, pero igualmente relevantes en términos de estabilidad y crecimiento.

En ese sentido, elegir una maestría no solo implica considerar el interés académico, sino también su proyección en el mercado laboral y las oportunidades que puede abrir en el futuro.

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