Este martes se conoció un golpe para quienes tienen préstamos y demás: el Banco de la República optó por aumentar 100 puntos porcentuales en las tasas de interés, que quedaron en 11,25 % a partir de abril.

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Para muchos analistas, esto fue una decisión necesaria para controlar el aumento de la inflación, cuyo desenlace apuntan al aumento del salario mínimo. Sin embargo, afirmaron que no deja de ser un baldado de agua fría para la economía del país, especialmente por varios pagos que se encarecerán.

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Lo que se pondrá caro en Colombia a partir de abril por alza en tasas de interés

Juan Pablo Zuluaga, creador de Mis propias finanzas, plataforma de educación financiera, explicó que la decisión del Banco de la República fue una “mala noticia para la economía colombiana”. Aunque aseveró que fue la correcta para controlar el alza de la inflación, subir la tasa en 100 puntos complicará varios productos.

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“El banco actuó de una manera correcta, pero no es una noticia positiva para los colombianos. ¿Eso qué quiere decir? Los créditos nos van a salir más caros a las personas, empresas y a las familias”, aseguró Zuluaga.

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Aunque el ‘coach’ financiero no entró a detalles, algunos de los créditos que pueden aumentar tocan vivienda, consumo básico en los hogares o vehículos. Estos son los que se podrían encarecer:

Créditos de libre inversión.

Créditos de vehículo.

Créditos hipotecarios (especialmente los nuevos).

La situación también afectaría a las tarjetas de crédito no solo por los intereses que cobran los bancos. La determinación del banco central también recaería en una presión a la tasa de usura, por lo que comprar cualquier producto a cuotas podría tener un encarecimiento considerable.

Por ejemplo, las compras financiadas de electrodomésticos, celulares y demás podrían reflejar un importante impacto al bolsillo de los colombianos.

algunos servicios personales.

¿Qué viene para las finanzas en Colombia, luego del aumento de las tasas de interés?

De acuerdo con Zuluaga, es posible que las tasas de interés sigan al alza, precisamente porque se debe impedir que la inflación se salga de las manos y, en consecuencia, provocar un problema financiero más grande en el país.

“Dijeron que ese aumento del salario mínimo no iba a afectar la economía, que no iba a pasar nada, que lo único que iba a generar era riqueza. Ya estamos viendo las consecuencias que cuando la inflación se empieza a salir de control el banco tiene que actuar… El costo de endeudamiento va a seguir elevándose”, sentenció.

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