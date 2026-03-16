De acuerdo con el simulador de la entidad, si un usuario decide iniciar su ahorro con un monto de 1’000.000 de pesos y se compromete a hacer aportes mensuales de 100.000 pesos, el resultado tras un semestre es el siguiente:

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Monto total al término de 6 meses: 1’657.736 pesos .

. Rentabilidad generada: 57.736 pesos (adicionales a la inversión total).

Tasa aplicada: 8,75 % efectivo anual (E.A.).

(Vea también: Los CDT vuelven a rozar el 13 % en Colombia: bancos con mejores tasas ahora)

Este cálculo parte de la premisa de que el usuario no retire el dinero de las cajitas durante ese periodo, permitiendo que el interés compuesto actúe sobre el saldo acumulado.

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Muchos colombianos buscan alternativas para que su dinero no pierda valor y genere rendimientos constantes sin necesidad de recurrir a productos tradicionales que ‘atrapan’ el capital por tiempos determinados. En ese escenario, las cajitas de NuBank se han posicionado como una opción de ahorro flexible.

Según la entidad, las ventajas principales de estas cajitas son:

Sin penalidades : no existen cobros por retirar el dinero antes de tiempo.

: no existen cobros por retirar el dinero antes de tiempo. Sin plazos forzosos : el usuario decide cuánto tiempo dejar el capital.

: el usuario decide cuánto tiempo dejar el capital. Liquidación diaria: los rendimientos se ven reflejados de manera constante en la cuenta.

Es importante recordar que la tasa del 8,75 % E.A. es la vigente bajo las condiciones actuales del mercado y podría estar sujeta a cambios por parte del banco dependiendo de las decisiones de política monetaria en el país.

¿Cuáles son las diferencias entre una cajita y un CDT?

En el actual ecosistema financiero colombiano, las opciones de ahorro digital y tradicional compiten por captar el capital de los usuarios. Las cajitas de ahorro de los neobancos y los certificados de depósito a término (CDT) presentan diferencias estructurales en disponibilidad y rendimiento.

Característica Cajitas de ahorro CDT tradicional Disponibilidad Liquidez inmediata. El dinero puede retirarse en cualquier momento. Plazo fijo. Los fondos quedan bloqueados por un tiempo determinado (30, 90, 180 o 360 días). Rentabilidad Tasa variable, generalmente competitiva pero sujeta a cambios del mercado. Tasa fija pactada desde el inicio; no cambia durante la vigencia del título. Monto mínimo Suelen permitir ahorros desde montos muy bajos o incluso cero. Requieren un capital mínimo de apertura según la entidad.

Mientras las cajitas funcionan como una extensión de la cuenta de ahorros para metas de corto plazo, el CDT se mantiene como una herramienta de inversión robusta para quienes no requieren el dinero de forma inmediata. Ambas opciones cuentan con el respaldo del seguro de depósitos de Fogafín.

¿Cómo sacar plata de la cajita de NuBank?

La entidad financiera Nubank ha ganado popularidad en Colombia gracias a sus cajitas, una herramienta de ahorro que permite crear rendimientos diarios. Sin embargo, muchos usuarios se preguntan cómo disponer de ese dinero de forma rápida cuando surge una necesidad.

El proceso es sencillo y se hace directamente desde la aplicación móvil. Para retirar los fondos, el usuario debe seguir estos pasos:

Ingresar a la sección de cuenta Nu y seleccionar la ‘cajita’ correspondiente.

Presionar el botón ‘retirar’.

Ingresar el monto deseado y confirmar la operación.

Una vez completado, el dinero se traslada al saldo disponible de la cuenta principal de forma instantánea, sin importar la hora o el día (24/7). Con los fondos en la cuenta de ahorros, el cliente puede utilizar su tarjeta débito, realizar transferencias gratuitas a otros bancos o retirar efectivo en cajeros electrónicos.

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