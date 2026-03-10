Nu Colombia ha confirmado la apertura de su convocatoria para el programa de prácticas profesionales correspondiente al segundo semestre de 2026. La entidad financiera busca atraer a estudiantes universitarios de últimos semestres que posean una visión innovadora y el interés de integrarse a uno de los ecosistemas digitales más disruptivos de la región.

El proceso de postulación estará vigente hasta el 22 de marzo, permitiendo que los jóvenes talentos se vinculen a áreas estratégicas donde la tecnología y las finanzas convergen.

Áreas de contratación para los nuevos talentos

Análisis de negocios (‘business analytics’): encargada de proporcionar análisis de datos para optimizar decisiones empresariales, generando ‘insights’ clave y mejorando procesos, rendimiento y eficiencia operativa.

Ingeniería de ‘software’ (‘software engineering’): responsable de desarrollar soluciones tecnológicas innovadoras con enfoque ágil, creando productos de alta calidad y escalabilidad para satisfacer las necesidades de los clientes.

Operaciones de producto (‘product operations’): garantiza la ejecución eficiente de productos, optimizando procesos y asegurando el cumplimiento de metas para entregar soluciones que impacten positivamente a los clientes.

Diseño (‘design’): encargada de la creación y evolución de experiencias digitales, participando en ‘discovery’, prototipado, validación con usuarios e iteraciones junto a equipos multidisciplinarios.

Los estudiantes interesados en participar en este proceso de selección y comenzar su carrera profesional en el sector ‘fintech’ podrán hacer su registro oficial a través del enlace habilitado por la compañía en este enlace.

Además, la entidad en su página web confirma que su remuneración para practicantes es competitiva.

¿Cuáles son los requisitos para hacer prácticas en Nubank Colombia 2026?

Nubank, una de las entidades financieras digitales más grandes del mercado, anunció la apertura de su programa de prácticas profesionales en Colombia para el periodo 2026. La compañía busca atraer talento joven que desee integrarse a su modelo de trabajo híbrido en las oficinas de Bogotá.

De acuerdo con los lineamientos de la entidad, los aspirantes deben ser estudiantes activos de carreras profesionales en universidades colombianas. Es indispensable encontrarse en los últimos semestres, contar con el aval de la institución educativa para realizar la práctica y tener un nivel de inglés avanzado.

La convocatoria exige una disponibilidad de 40 horas semanales (8 horas diarias) durante el tiempo estipulado por la universidad, ya sea por 6 meses o un año. Un punto clave es la fecha de graduación, la cual debe estar proyectada entre diciembre de 2026 y diciembre de 2027.

En cuanto a la modalidad, los seleccionados trabajarán bajo el esquema ‘Nu Way’, que requiere presencialidad en Bogotá entre 2 y 3 días por semana.

El camino para ingresar a la ‘fintech’ tendrá una duración aproximada de dos meses. Los candidatos deberán superar las siguientes etapas:

Pruebas técnicas y psicotécnicas en línea.

Dinámicas colaborativas grupales.

Entrevistas con líderes de área y el equipo de talento humano.

