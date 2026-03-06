Las dificultades económicas en Colombia llevan a que algunas personas le apunten a alternativas en el exterior por lo que salió a relucir una convocatoria que llega a ilusionar a los expertos en cocina.

Sigue a PULZO en Discover

Para quienes tienen la meta profesional es trabajar en el sector gastronómico de Estados Unidos, marzo y abril de 2026 presentan oportunidades clave mediante ferias de empleo presenciales en Colombia. Estos eventos están diseñados específicamente para facilitar el acceso a programas de intercambio legal bajo la categoría de Visa J1, permitiendo a los colombianos llevar a cabo prácticas remuneradas en hoteles y resorts de alto nivel.

Un video mostró detalles de cómo las empresas Travel & Language y Chef Training en un evento que se lleva a cabo en el territorio colombiano por segunda ocasión.

¿Cuándo son las ferias de empleo para Estados Unidos en Bogotá y Medellín?

Las convocatorias en Colombia para trabajar en Estados Unidos están segmentadas en las dos ciudades principales del país:

Bogotá: la jornada de reclutamiento se llevará a cabo el lunes 30 de marzo de 2026 . Esta feria presencial se enfoca en perfiles de ‘Internship’ y ‘Trainee’, ideales para quienes buscan perfeccionar sus habilidades técnicas en cocinas internacionales.

la jornada de reclutamiento se llevará a cabo el lunes . Esta feria presencial se enfoca en perfiles de ‘Internship’ y ‘Trainee’, ideales para quienes buscan perfeccionar sus habilidades técnicas en cocinas internacionales. Medellín: la segunda feria de empleo tendrá lugar el miércoles primero de abril de 2026. Este encuentro está dirigido a profesionales de la hostelería y la gastronomía que deseen una experiencia laboral formal y regulada en el exterior.

El perfil requerido para participar incluye a estudiantes activos de carreras afines, recién graduados o personas con experiencia empírica demostrable en el área culinaria. Al ser programas de intercambio cultural, la Visa J1 ofrece una estructura segura donde el participante recibe una compensación económica mientras se sumerge en la cultura organizacional estadounidense.

Para asegurar su lugar en estas entrevistas, es obligatorio realizar un registro previo. Las inscripciones se gestionan a través de los enlaces disponibles en las redes sociales de agencias autorizadas como Alliance Abroad Latam y los eventos coordinados por Travel & Language. Se recomienda tener el currículum actualizado y verificar los niveles de inglés exigidos para cada posición específica.

¿Cómo prepararse para una entrevista para un empleo en Estados Unidos?

Prepararse para una entrevista laboral en Estados Unidos requiere una estrategia que combine el dominio de sus habilidades técnicas con una comprensión profunda de la cultura organizacional norteamericana.

El mercado laboral estadounidense valora la puntualidad, la comunicación directa y, sobre todo, la capacidad de demostrar resultados cuantificables. A diferencia de otros mercados, en las entrevistas para trabajar en EE. UU. se espera que el candidato sea capaz de ‘vender’ los logros personales de manera profesional y segura, sin caer en la arrogancia pero evitando la excesiva modestia.

Para tener éxito en este proceso competitivo, es valioso considerar los siguientes pilares fundamentales de preparación:

Método STAR: practicar las respuestas utilizando esta estructura: Situación, Tarea, Acción y Resultado. Los reclutadores estadounidenses prefieren ejemplos específicos donde el candidato explique cómo resolvió un problema y qué impacto positivo dejó en la empresa.

practicar las respuestas utilizando esta estructura: Situación, Tarea, Acción y Resultado. Los reclutadores estadounidenses prefieren ejemplos específicos donde el candidato explique cómo resolvió un problema y qué impacto positivo dejó en la empresa. Investigación de la empresa: utilizar plataformas como Glassdoor o LinkedIn para entender los valores de la compañía. Demostrar conocimiento sobre sus proyectos actuales o su misión le otorga una ventaja competitiva inmediata.

utilizar plataformas como Glassdoor o LinkedIn para entender los valores de la compañía. Demostrar conocimiento sobre sus proyectos actuales o su misión le otorga una ventaja competitiva inmediata. Comunicación no verbal: si la entrevista es virtual, asegurar una conexión a internet estable, iluminación frontal y un fondo neutral. Mantener contacto visual con la cámara y vista de forma profesional (‘business formal’ o ‘business casual’ según la industria).

si la entrevista es virtual, asegurar una conexión a internet estable, iluminación frontal y un fondo neutral. Mantener contacto visual con la cámara y vista de forma profesional (‘business formal’ o ‘business casual’ según la industria). Preguntas al reclutador: al final de la sesión, siempre tener al menos tres preguntas preparadas sobre la cultura del equipo o las expectativas del cargo. El silencio en esta etapa se interpreta como falta de interés.

Finalmente, el seguimiento es crucial. Enviar un correo electrónico de agradecimiento (‘thank-you note’) dentro de las 24 horas posteriores a la entrevista es una norma de cortesía que puede inclinar la balanza a favor, reafirmando el entusiasmo por la posición.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.