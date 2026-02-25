Mientras que muchos piensan en dos puentes festivos que no se darán en Colombia, otros le apuntan a la posibilidad de buscar empleo en una de las entidades más respetadas en el país.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) desempeña un papel crucial en la protección de la niñez y la adolescencia en el país. Al ser parte del Gobierno Nacional, gestiona programas que impactan a casi 3 millones de personas a través de sus sedes regionales y centros zonales. Dada su relevancia, trabajar en esta institución es una meta para muchos profesionales que desean contribuir como servidores públicos al bienestar social.

Para facilitar este proceso, la entidad dispone del Banco de Hojas de Vida del ICBF, una herramienta digital diseñada para centralizar los perfiles de los aspirantes y agilizar la contratación de prestación de servicios o la identificación de posibles candidatos.

Pasos para inscribir la hoja de vida en el ICBF

Para inscribirse correctamente en 2026, es clave seguir estos pasos fundamentales:

Ingreso al portal: acceder al sitio web oficial del Banco de Hojas de Vida del ICBF

Creación de cuenta: dar clic en la opción de registro para crear un usuario y contraseña personales. Es vital usar un correo electrónico activo, ya que allí recibirá las notificaciones.

Diligenciamiento del perfil: una vez dentro del sistema, completar el formulario detallado con sus datos personales, formación académica y trayectoria laboral. Asegurarse de que la información sea verídica y actual.

Aunque el registro es libre para todos los ciudadanos colombianos, es indispensable cargar los soportes legales que validen su perfil. Los documentos básicos son:

Hoja de vida en formato actualizado.

Títulos académicos y actas de grado (pregrado, posgrado o técnicos).

Certificaciones de experiencia laboral firmadas y con fechas claras.

¿Cómo postularse a una oferta de empleo en el ICBF?

Para postularse a una oferta de empleo en el ICBF es importante recordar que, para empleos de carrera administrativa, el proceso de selección es liderado por la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) a través de la plataforma SIMO. Por ello, se recomienda estar atento a las convocatorias públicas en el portal institucional del ICBF y en los canales de la CNSC.

Para postularse a una oferta de empleo en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en 2026, debe seguir dos rutas principales dependiendo del tipo de vinculación: el Banco de Hojas de Vida (contratos de prestación de servicios) o el sistema SIMO (empleos de carrera administrativa).

Las vacantes definitivas son gestionadas por la CNSC:

SIMO: registrarse en el sistema SIMO, cargar sus documentos y buscar la convocatoria específica del ICBF.

Inscripción: si hay un proceso abierto, seleccione la vacante (OPEC), pagar los derechos de participación y formalizar la inscripción.

Es fundamental verificar que no existan inhabilidades legales y que los certificados cumplan con las normas de función pública.

¿Qué ventajas tiene trabajar en el ICBF?

Trabajar en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ofrece múltiples beneficios que van más allá de la remuneración económica. Al ser una entidad estatal, garantiza una alta estabilidad laboral y un robusto sistema de bienestar diseñado para mejorar la calidad de vida del servidor público y su núcleo familiar.

Plan de Incentivos y Bienestar: el ICBF cuenta con el ‘Plan de Bienestar Social e Incentivos 2026’, que incluye bonos de unión familiar, ferias de vivienda, jornadas deportivas (yoga, gimnasios) y eventos culturales regionales.

el ICBF cuenta con el ‘Plan de Bienestar Social e Incentivos 2026’, que incluye bonos de unión familiar, ferias de vivienda, jornadas deportivas (yoga, gimnasios) y eventos culturales regionales. Apoyo educativo y capacitación: ofrece auxilios escolares para hijos y cónyuges, además de programas de educación formal y capacitaciones técnicas constantes para el crecimiento profesional del empleado.

ofrece auxilios escolares para hijos y cónyuges, además de programas de educación formal y capacitaciones técnicas constantes para el crecimiento profesional del empleado. Flexibilidad laboral: la entidad promueve el equilibrio entre la vida personal y el trabajo mediante horarios flexibles y modalidades de teletrabajo para cargos que lo permitan.

la entidad promueve el equilibrio entre la vida personal y el trabajo mediante horarios flexibles y modalidades de teletrabajo para cargos que lo permitan. Prestaciones de ley: al ser empleos públicos de planta, se garantizan primas técnicas, cesantías, vacaciones remuneradas y seguridad social integral.

Además, existe un profundo sentido de propósito social, ya que la labor diaria impacta directamente en la protección de los derechos de la infancia y adolescencia en Colombia.

