Bavaria abrió una convocatoria que puede interesar a cientos de universitarios. La compañía anunció 50 vacantes de prácticas profesionales en distintas áreas y con un auxilio económico que llama la atención: 2 millones de pesos mensuales.

Sigue a PULZO en Discover

La inscripción estará disponible hasta el 4 de marzo y está dirigida a estudiantes mayores de edad que cursen penúltimo o último semestre. Las oportunidades abarcan Comunicaciones, Compras, Tecnología, Finanzas, Logística, Marketing, Producción, Ventas, Recursos Humanos y Sostenibilidad.

(Vea también: Bancolombia respondió sobre mujer que se encadenó en sede de Villavicencio; surgió insólito video)

Los seleccionados podrán vivir una experiencia de hasta un año, a partir de julio de 2026, mediante contrato especial de aprendizaje a término fijo.

Lee También

Además del incentivo económico, la compañía destacó que los practicantes participarán en proyectos clave que marcarán 2026, entre ellos avances industriales, nuevas inversiones e innovaciones. También mencionó el impulso que traerá el Mundial de fútbol, un evento en el que “el fútbol volverá a inspirar sueños y unir al país”, con marcas como Águila acompañando a la Selección Colombia y Michelob Ultra presente en la Copa del Mundo.

(Vea también: Advierten a 38 millones de colombianos: podría darse delicada situación con sus ahorros)

Actualmente, Bavaria opera con ocho cervecerías en ciudades como Barranquilla, Bucaramanga, Itagüí, Yumbo, Tibasosa, Tocancipá y Palmar de Varela; además de dos malterías en Cartagena y Tibitó, una fábrica de etiquetas en el Valle del Cauca y más de 55 centros logísticos en todo el país.

Lee También

De acuerdo con la empresa, este sistema productivo y logístico ofrece a los practicantes “espacios reales de aprendizaje”, en los que podrán conocer de primera mano cómo se producen y distribuyen las bebidas que acompañan celebraciones de millones de colombianos.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.