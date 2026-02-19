En medio de revelaciones sobre casos impactantes en Colombia, la escena de una mujer que apareció encadenada en la sede de Bancolombia en el centro comercial Primavera Urbana Villavicencio provocó la respuesta de la entidad.

Luego de las imágenes divulgadas en redes sociales, entre ellas por la página de Facebook de Villavicencio Primero, el banco se refirió al tema después de que se indicó que la empresaria afirmó que sustrajeron 600 millones de pesos de su cuenta.

La respuesta al caso, que se replicó el miércoles 18 de febrero de 2026, comenzó con una aclaración sobre el interés frente a ese tipo de situaciones a nivel nacional.

“Entendemos la preocupación y el malestar que genera, para cualquier persona o empresa, ser víctima de un fraude. Por eso, nuestro compromiso es acompañar cada caso de principio a fin, con el cliente en el centro y con el mayor rigor posible”, indicó el banco en primera instancia.

Precisamente, al referirse específicamente al caso de la mencionada mujer que apareció encadenada en el video viral en un momento insólito, Bancolombia fue contundente sobre sus acciones.

“En relación con el caso del cliente en Villavicencio, podemos confirmar que la situación fue gestionada mediante una investigación exhaustiva y que hemos mantenido comunicación permanente con él desde el momento en que reportó lo ocurrido. Por deber legal y en cumplimiento de la reserva bancaria, no es posible compartir detalles del proceso. Sin embargo, sí podemos asegurar que el caso ya fue atendido y que se adoptaron las medidas correspondientes”, indicó.

En el remate de su respuesta a este caso de interés general, la organización ofreció una recomendación clave para la comunicación en ese tipo de complicaciones de sus usuarios.

“Recordamos que nuestros canales digitales y físicos están siempre disponibles para escuchar, orientar y acompañar a nuestros clientes. La integridad, el respeto y el bienestar de nuestros clientes y colaboradores son una prioridad, y lamentamos profundamente que se presenten situaciones de este tipo”, concluyó.

Es determinante conocer los pasos a seguir frente a este tipo de modalidades de hurto que son cada vez más frecuentes en Colombia.

¿Qué hacer en caso de robo en una cuenta bancaria?

Enfrentar un robo en una cuenta bancaria o adquirir un predio ilegal en Bogotá son situaciones críticas que requieren acción inmediata y conocimiento legal.

Ante un fraude bancario, el primer paso es contactar a la entidad para bloquear productos y radicar una reclamación formal por “operación no reconocida”. Según la Superintendencia Financiera, el banco debe investigar y, si no hubo negligencia del usuario, restituir los fondos.

Comunicarse con la entidad: llamar de inmediato a las líneas de atención 24/7 de su banco para bloquear tarjetas, claves y canales virtuales. Solicite el número de radicado del bloqueo.

llamar de inmediato a las líneas de atención 24/7 de su banco para bloquear tarjetas, claves y canales virtuales. Solicite el número de radicado del bloqueo. Radicar la reclamación formal: presentar una carta u oficio ante el banco detallando las operaciones no reconocidas. La entidad financiera tiene la obligación legal de investigar el incidente y responder en los plazos establecidos por la ley.

presentar una carta u oficio ante el banco detallando las operaciones no reconocidas. La entidad financiera tiene la obligación legal de investigar el incidente y responder en los plazos establecidos por la ley. Denunciar ante la Fiscalía: ingresar a la plataforma de “A Denunciar” de la Fiscalía General de la Nación. Este documento es una prueba fundamental si el caso escala a instancias judiciales.

ingresar a la plataforma de “A Denunciar” de la Fiscalía General de la Nación. Este documento es una prueba fundamental si el caso escala a instancias judiciales. Reportar a la Superfinanciera: si la respuesta del banco es negativa o insuficiente, interponer una queja ante esta entidad para que evalúen si hubo fallas en los sistemas de seguridad del banco.

El riesgo de fraude suele aumentar por técnicas como el ‘phishing’ o el cambio de tarjetas. Mantenga sus datos actualizados y desconfíe de correos que soliciten claves. La protección del consumidor financiero es un derecho que permite exigir la restitución de fondos si se demuestra que el banco no implementó los mecanismos de validación necesarios.

