Con 137 años de historia en el mercado colombiano, Bavaria ha decidido dar un paso definitivo hacia la modernización de su identidad corporativa. La compañía anunció la renovación de su icónico logo, una transformación visual que, aunque conserva elementos tradicionales como el águila, la letra “B” y el color rojo, introduce el dorado como eje central para simbolizar la esencia de la cerveza y su evolución hacia un futuro más tecnológico y sostenible.

Este es el nuevo logo:

La nueva imagen no es un cambio cosmético aislado. Según Sergio Rincón, presidente de Bavaria, esta identidad responde a un momento de expansión estratégica sin precedentes para la cervecera. “Proyectamos a Bavaria hacia un futuro más competitivo. Reafirmamos nuestro compromiso con la innovación y el progreso de Colombia”, señaló el directivo, destacando que la renovación coincide con hitos operativos como la construcción de la Cervecería del Atlántico en Palmar de Varela, una obra que ha requerido una inversión superior a los USD 500 millones.

Más allá de la estética, la compañía busca subrayar su relevancia en la economía nacional. Bavaria es hoy responsable del 1.2 % del PIB de Colombia y produce empleo directo para más de 4.000 personas. El impacto de la marca se extiende a una red de 300.000 tenderos y comerciantes, para quienes la venta de estos productos representa hasta la mitad de sus ingresos diarios.

En los últimos años, la empresa ha acelerado su transición digital con plataformas como Bees, diseñada para el abastecimiento de sus clientes, y TaDa, su apuesta de entrega directa al consumidor. Además, la cartera de productos se ha diversificado con más de 50 lanzamientos recientes, incluyendo opciones sin alcohol y sabores innovadores, respondiendo a las nuevas tendencias de consumo moderado.

El rediseño fue un trabajo colaborativo de alto nivel que involucró al estudio español Vasava, la agencia DAVID Bogotá y la productora Primo. Con esta nueva cara, Bavaria cierra un ciclo histórico y se posiciona para liderar la industria cervecera en una era marcada por la sostenibilidad y la eficiencia digital en el territorio colombiano.

