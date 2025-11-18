Bavaria abrió un nuevo capítulo en su portafolio con Club Colombia Esmeralda, una edición limitada que se convierte en la primera cerveza de autor producida por la compañía y una de las apuestas más ambiciosas dentro del segmento premium en el país.

La cerveza, inspirada en la esmeralda como símbolo de identidad y lujo colombiano, es una lager dorada de 4,7° de alcohol, construida a partir de un equilibrio entre notas herbales y una malta más suave. Su disponibilidad será limitada: 227.000 botellas de 330 mL, distribuidas en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla y Cartagena, además de plataformas como Rappi y TaDa.

El proyecto incorporó un componente gastronómico inédito para la marca: el chef Juan Manuel Barrientos, creador del restaurante El Cielo, participó en el desarrollo de la receta desde la planta de Bavaria.

Su intervención buscó perfilar una cerveza con un sello más culinario, conectando técnicas de alta cocina con la tradición cervecera de Club Colombia. La colaboración también tuvo una vitrina internacional, pues la bebida acompañó la apertura de El Cielo en Nueva York.

Desde la compañía destacan que esta edición limitada responde a la necesidad de fortalecer el portafolio premium en un mercado donde la innovación se volvió clave para atraer públicos que buscan propuestas más especializadas.

La nueva apuesta de Bavaria

Según Bavaria, esta nueva referencia busca situarse en el cruce entre exclusividad, tradición y orgullo nacional, aprovechando la simbología de la esmeralda y su vínculo con la identidad colombiana.

Aunque la marca presenta el producto como un hito dentro de su portafolio, el lanzamiento también muestra hacia dónde se mueve la estrategia cervecera en el país: referencias más cortas, colaboraciones con figuras de la gastronomía y producciones limitadas que activan la demanda.

