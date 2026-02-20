El Regiotram de Occidente, el primer tren de cercanías 100 % eléctrico de Colombia, sigue ganando velocidad. Con una ejecución que ya supera el 35 %, el proyecto ha entrado en una fase crítica que demanda un aumento masivo de su fuerza laboral. Para este 2026, la meta es ambiciosa: alcanzar los 4.000 trabajadores vinculados. En ese camino, las autoridades acaban de anunciar la apertura de 530 nuevas vacantes dirigidas principalmente a habitantes de Cundinamarca.

La convocatoria está enfocada en personal operativo y técnico que resida en municipios como Funza, Mosquera, Madrid y Facatativá. Entre los cargos más solicitados se encuentran ayudantes y oficiales de obra, auxiliares de tráfico, soldadores, topógrafos y operadores de maquinaria pesada, como excavadoras y plantas mezcladoras.

Lo más atractivo de la oferta, además de la vinculación directa, son las condiciones económicas: los salarios arrancan por encima de los dos millones de pesos, complementados con un robusto plan de bienestar para quienes se unan a los frentes de obra que transformarán la conexión entre Bogotá y la Sabana.

Fechas y lugares para postularse

Para facilitar la contratación de talento local, se realizarán jornadas presenciales de empleo en puntos estratégicos:

Facatativá: Miércoles 25 de febrero en la Antigua Estación del Tren (8:00 a.m. a 2:00 p.m.).

Mosquera: Jueves 26 de febrero en el C.C. EcoPlaza (8:00 a.m. a 12:00 m.).

Funza: Jueves 5 de marzo en el Parque Principal (8:00 a.m. a 3:00 p.m.).

Madrid: Viernes 6 de marzo frente al Coliseo Municipal (8:00 a.m. a 1:00 p.m.).

Bogotá: Jornada en Corferias el 19 de febrero (8:00 a.m. a 4:00 p.m.) en el marco de la Mega Feria de Empleo.

Trabajar en el Regiotram también implica acceso a tecnología de punta. José, un soldador que reside en Facatativá y lleva dos años en el proyecto, relató desde el Patio Taller El Corzo cómo ha sido su proceso de formación. Actualmente, es entrenado por técnicos extranjeros en el manejo de maquinaria avanzada para la soldadura de rieles.

“Los mismos chinos me están dando inducciones y aprendiendo todo el proceso”, explicó José, cuya labor es fundamental para instalar los 40 kilómetros de vía férrea con estándares internacionales.

Las autoridades recordaron que estos procesos de selección son totalmente gratuitos y se realizan únicamente a través de las empresas temporales autorizadas, como Activos. Con esta expansión, el Regiotram no solo promete llevar a 140.000 usuarios diarios, sino que se posiciona como el motor de empleo más fuerte de la región en este semestre.

