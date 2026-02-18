En Bogotá hay numerosas vacantes para mujeres guardas de seguridad interesadas en acceder a un empleo formal, con prestaciones de ley y estabilidad laboral. Estas oportunidades reflejan cómo el oficio de vigilancia, tradicionalmente asociado a hombres, ha venido ampliando la participación femenina en los últimos años.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con la página de El Empleo, actualmente hay varias ofertas disponibles para vigilantes femeninas en la capital. Entre las opciones publicadas se encuentran:

Guarda de seguridad femenina

Bogotá (turnos rotativos de ocho horas).

(turnos rotativos de ocho horas). Responsabilidades : requisar personas, bolsos y controlar producto.

: requisar personas, bolsos y controlar producto. Requisitos: bachiller académico culminado y curso actualizado de seguridad en entidades avaladas por la Superintendencia de Vigilancia y experiencia de mínimo un año en empresas.

bachiller académico culminado y curso actualizado de seguridad en entidades avaladas por la Superintendencia de Vigilancia y experiencia de mínimo un año en empresas. Salario : 1’944.938, pesos, más prestaciones de ley.

: 1’944.938, pesos, más prestaciones de ley. Aplique acá.

Guarda de seguridad mujer

Bogotá (turnos rotativos de ocho horas).

(turnos rotativos de ocho horas). Responsabilidades : requisas a personas, bolsos y control de productos, preferiblemente en entornos distintos a conjuntos residenciales o edificios de oficinas.

: requisas a personas, bolsos y control de productos, preferiblemente en entornos distintos a conjuntos residenciales o edificios de oficinas. Requisitos: bachiller graduado, con curso actualizado de seguridad en entidades avaladas por la Superintendencia de Vigilancia y un año de experiencia.

bachiller graduado, con curso actualizado de seguridad en entidades avaladas por la Superintendencia de Vigilancia y un año de experiencia. Salario : 2’000.000 de pesos y contrato fijo a seis meses.

: 2’000.000 de pesos y contrato fijo a seis meses. Aplique acá.

Guarda de seguridad femenina

Bogotá (turnos rotativos de ocho horas).

(turnos rotativos de ocho horas). Responsabilidades : requisar personas, bolsos y controlar producto.

: requisar personas, bolsos y controlar producto. Requisitos: bachiller académico culminado y curso actualizado de seguridad en entidades avaladas por la Superintendencia de Vigilancia, debe tener experiencia de mínimo un año reciente en empresas.

bachiller académico culminado y curso actualizado de seguridad en entidades avaladas por la Superintendencia de Vigilancia, debe tener experiencia de mínimo un año reciente en empresas. Salario : 1’944.938 pesos. Contrato: inicialmente fijo a seis meses y renovable según desempeño.

: 1’944.938 pesos. Contrato: inicialmente fijo a seis meses y renovable según desempeño. Aplique acá.

Guarda de seguridad femenina

Bogotá (turnos rotativos de ocho horas).

(turnos rotativos de ocho horas). Responsabilidades : requisar personas, bolsos y controlar producto.

: requisar personas, bolsos y controlar producto. Requisitos: bachiller académico culminado y curso actualizado de seguridad en entidades avaladas por la Superintendencia de Vigilancia, debe tener experiencia de mínimo un año reciente en empresas.

bachiller académico culminado y curso actualizado de seguridad en entidades avaladas por la Superintendencia de Vigilancia, debe tener experiencia de mínimo un año reciente en empresas. Salario : 1’944.938 pesos. Contrato: inicialmente fijo a seis meses y renovable según desempeño.

: 1’944.938 pesos. Contrato: inicialmente fijo a seis meses y renovable según desempeño. Aplique acá.

Las convocatorias señalan que el requisito mínimo es contar con título de bachiller. No obstante, en algunas vacantes se solicita tener vigente el curso de seguridad expedido por entidades autorizadas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, dependiendo de las funciones del cargo.

Las condiciones salariales pueden superar los 2’000.000 de pesos mensuales, según la empresa, el turno y la experiencia requerida. Las interesadas pueden consultar los detalles y postularse directamente a través de la plataforma de empleo donde están publicadas las ofertas.

Lee También

¿Qué requisitos piden para ser vigilante en Colombia 2026?

En Colombia, las personas interesadas en trabajar como vigilantes deben cumplir con una serie de requisitos básicos establecidos para el sector de la seguridad privada. Entre las condiciones principales está ser mayor de edad y contar con la educación básica completa, lo que permite acreditar las competencias mínimas para desempeñar el cargo.

Asimismo, se exige tener antecedentes judiciales limpios, requisito indispensable para garantizar la idoneidad de quienes prestan servicios de vigilancia. Otro paso obligatorio es aprobar un curso de vigilancia en una academia autorizada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, entidad encargada de regular y supervisar a las empresas y al personal del sector.

Este proceso de formación certifica que el aspirante cuenta con conocimientos en normas de seguridad, procedimientos y manejo de situaciones de riesgo. Cumplir con estos requisitos permite acceder formalmente a oportunidades laborales en empresas de seguridad privada en el país.

¿Cuánto dura un curso de guarda de seguridad en 2026?

La duración de un curso para formarse como guarda de seguridad en 2026 puede variar según la institución y el tipo de programa. Sin embargo, compañías del sector han dado orientaciones sobre los tiempos estimados de capacitación.

De acuerdo con información divulgada por Prosegur, el proceso formativo para aspirantes a guarda de seguridad tiene una duración aproximada de tres meses. En ese periodo, los estudiantes reciben instrucción teórica y práctica relacionada con normas de seguridad, control de accesos, manejo de riesgos y protocolos de actuación.

Este tiempo corresponde al ciclo necesario para completar el curso y cumplir con los requisitos básicos de formación exigidos para desempeñarse en el sector de vigilancia privada.

Las condiciones específicas, intensidad horaria y contenidos pueden cambiar dependiendo del centro de capacitación autorizado y de la normativa vigente, por lo que se recomienda consultar directamente con cada entidad formadora para conocer detalles actualizados del programa.

* Pulzo.com se escribe con Z