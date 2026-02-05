La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada de Colombia ha hecho públicas las tarifas mínimas para la prestación del servicio de seguridad y vigilancia privada, con aplicación a partir del 25 de diciembre de 2025. Esta medida apunta a proteger los derechos del personal de vigilancia, preservar la sostenibilidad financiera del sector y fortalecer la legalidad del servicio a nivel nacional.

Sigue a PULZO en Discover

Las nuevas tarifas aplicarán a empresas y cooperativas del sector, que ofrecen servicios mediante personal humano o canino, con o sin armas. La decisión busca garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales y unificar los criterios para el cálculo tarifario en todo el sector.

La tarifa mínima, según la nueva estructura presentada por la Superintendencia, es diferenciada dependiendo la modalidad de servicio, los periodos de aplicación en 2025 y 2026, el sector usuario y los estratos residenciales 4, 5 y 6.

Además de unificar criterios y proteger los derechos de los trabajadores del sector, la medida también busca asegurar la sostenibilidad financiera de las empresas. Un elemento a destacar es que se incluye el seguro de vida como un costo directo del servicio y que debe ser considerado en el cálculo antes del porcentaje de Administración y Supervisión (AyS).

Lee También

Las tarifas para servicios que se prestan las 24 horas, 30 días al mes, estarán sujetas a cambios durante 2026. Por ejemplo, para el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2026, el salario mínimo legal mensual será de $1.750.905, resultando en una tarifa base de $17.106.341,85, más la prima del seguro de vida.

Mientras que para servicios contratados por horas, la tarifa será proporcional al tiempo contratado, con una variable de proporcionalidad sobre el valor del servicio de 24 horas y 30 días.

Según informó la Superintendencia, el pago del servicio deberá realizarse de forma mensual, sin estar sujeto a plazos, para garantizar el pago oportuno de salarios y demás obligaciones laborales. Además, confirmó que la circular entrará en vigor de manera retroactiva a partir del 25 de diciembre de 2025.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.