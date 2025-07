Los celadores en Colombia comenzaron a recibir un incremento en sus ingresos desde el fin de semana que pasó, gracias a la entrada en vigor de la reforma laboral impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro y que redujo para millones de trabajadores 2 horas en su jornada semanal, pasando de 46 a 44 horas.

Esta normativa también contempla un aumento progresivo en el pago de los recargos dominicales, festivos y nocturnos.

La reforma, que rige desde el 25 de junio, incluye una serie de disposiciones enfocadas en mejorar las condiciones de sectores como el de vigilancia y seguridad privada. Este gremio reúne en el país a cerca de 400.000 trabajadores, de los cuales el 30 % son mujeres, de acuerdo con datos de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

El primer cambio visible para los vigilantes en Colombia se aplicó desde el 13 de julio, cuando los trabajadores empezaron a recibir un recargo del 80 % por laborar domingos y festivos, en lugar del 75 % anterior. Este incremento del 5 % corresponde al primer paso de un cronograma que continuará aplicándose hasta el año 2027.

Según la nueva ley, el recargo dominical y festivo subirá al 90 % en julio de 2026 y llegará al 100 % en julio de 2027. Además, el recargo nocturno del 35 % iniciará a cobrarse desde el primero de enero de 2026, ya que la jornada nocturna se definirá entre las 7:00 p. m. y las 6:00 a. m., según detalló el Gobierno Nacional.

No obstante, la implementación total del ajuste enfrenta un obstáculo administrativo: la Superintendencia aún no ha expedido la resolución que oficializa las nuevas tarifas. Esta situación podría demorar el cumplimiento estricto de la norma, pues el nuevo superintendente todavía no se ha posesionado en el cargo.

José Saavedra, presidente del gremio ECOS, indicó a Red+ Noticias que, aunque ya aplican el aumento, solicitarán que la resolución tenga efectos retroactivos si hay retrasos. Algunas empresas podrían verse obligadas a recurrir a financiamiento para responder a los pagos, mientras se emite el documento oficial.

Más de 1.200 compañías del sector deberán adaptar sus sistemas de liquidación salarial a las nuevas disposiciones. Cabe mencionar que la medida forma parte de una transformación laboral que busca condiciones más justas para los trabajadores con jornadas extendidas, como los vigilantes, según informó el Gobierno de Gustavo Petro.

Mintrabajo multará a hogares que no cumplan pagos a empleadas domésticas

Desde julio de 2025, el Ministerio de Trabajo echará a rodar una estrategia nacional para verificar si en los hogares de distintas regiones del país se están cumpliendo las normas laborales con las empleadas del servicio doméstico.

La primera fase del mencionado programa tendrá la inspección de 50.000 hogares, en las principales ciudades, que serán escogidas de manera aleatoria. Esa tendrán la visita de personal autorizado que observará si en esas casas se están respetando los derechos laborales de las 700.000 trabajadoras que se presume hay en Colombia.

En caso de encontrar anomalías, las sanciones podrían alcanzar los 5.000 salarios mínimos si se detectan incumplimientos graves como el incumplimiento de horarios, de contratación, en los descansos y las condiciones de desconexión, además de posibles situaciones de acoso.

