Colombia ha hecho un cambio crucial en su legislación laboral al entrar en una etapa de reducción progresiva de la jornada laboral el 15 de julio de 2025, pasando de 46 a 44 horas semanales. Esta modificación es parte de un proceso regulado por la Ley 2101 del 2021, cuya meta es llegar a una jornada laboral de 42 horas semanales para el año 2026 y esto se planea sin afectar los salarios de los trabajadores.

Las horas laborales diarias no deben superar las 8 horas, y esta distribución del tiempo debe ser acordada entre trabajadores y empleadores. Esta negociación de las horas puede ser por medio de contratos individuales o colectivos, en los que empresas y sindicatos pueden llegar a un acuerdo común que favorezca a los trabajadores.

Para lograr estos cambios y metas, tanto empleadores como trabajadores deben hacer ajustes en los contratos laborales y convenios colectivos. La Ley 2101 de 2021 protege a los trabajadores y asegura que no haya reducción salarial con la disminución de las horas laborales, pero se requiere una coordinación efectiva entre todas las partes para que se cumplan los nuevos horarios sin violar la legislación laboral vigente.

En el caso de las empleadas domésticas, los colombianos todavía tienen dudas sobre cómo será el proceso con estas trabajadores, que en su mayoría en Colombia están en la informalidad o con acuerdos tácitos con su empleador. Al respecto, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, habló en Blu Radio y explicó qué cambiará con esta nueva reforma.

“Hay un convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo que se pronuncia sobre la formalización de estas trabajadoras. En Colombia el 90 % son mujeres, alrededor de 700.000 empleadas. Se recomienda el contrato por escrito, en este caso ante el Ministerio de Trabajo, de tal manera que se eviten los abuses que se hacen cuando hay contratos de manera verbal y eso debe contemplar con las exigencias de ley”, señaló.

Además, reveló cómo será el proceso para reportar las condiciones laborales de las empleadas domésticas en Colombia: “En cualquier circunstancia debe registrarse ese contrato ante el Ministerio de Trabajo para que podamos hacer la labor de inspección, vigilancia y control. Estamos habilitando un mecanismo digital para que ese contrato se registre en el ministerio o una contratación verbal que debe dar cuenta de las condiciones para estas empleadas en Colombia. Vamos a establecer un formato”.

Luego, Sanguino admitió que la plataforma podría demorar hasta un año y que por el momento, los empleadores deben formalizar a los trabajadores: “Estamos en ese proceso, es lo que está en reglamentación y de acondicionamiento en el Ministerio de Trabajo. Por ahora no hay sistema y lo que deben hacer es, si lo prefieren, formalizar la vinculación laboral con la persona que trabaja en su casa. Si es un contrato por días también debe formalizarse y establecerse el pago de prestaciones sociales. Si el trabajador tiene varios lugares, pues deberá mostrar los acuerdos que tiene con su empleador, de tal forma que exista una base de protección social”.

Finalmente, descartó que existan sanciones de hasta 5.000 salarios mínimos para los empleadores que no cumplan con las reglas de juego para todos los trabajadores: “No es cierto que hayan multas. El Ministerio tiene competencias de inspección, vigilancia y control que dependen de las circunstancias y la gravedad de los hechos. Estas investigaciones que hacemos definen si hacen acuerdos entre empleador y empleado. Hay un mecanismo que tenemos un mandato de la OIT y en general hay que preferir las vías de diálogo. Se harán inspecciones cuando hayan denuncias graves o que estén suficimiente documentadas”.

Sobre este tema, Felipe Zuleta cuestionó la labor del ministro y el supuesto sistema que todavía no se ha creado: “De todo lo que explicó no entendí nada, es confuso. No existe ningún sistema y pues hasta el momento todo seguirá igual, no hay nada nuevo”.

